¿Dónde están las placas, dónde está el dinero?

La Secretaría de Movilidad y Transporte en Morelos por primera vez en cinco años recibió un presupuesto etiquetado a Materiales para el Registro e Identificación de Bienes, que corresponde a placas, hologramas, licencias y tarjetas de circulación. No fue austero. El Congreso del Estado autorizó 61 millones cien mil pesos al rubro que en los años de presupuestos diseñados por el Ejecutivo habían proyectado en 30 mil pesos.

También por primera vez en esta administración, la Secretaría asegura no tener placas, tarjetones y otros materiales por falta de recursos, a pesar de que el presupuesto programado sobrepasa entre 20 y 120 por ciento los recursos ejercidos mediante transferencias en el mismo rubro desde el 2020, años en que no hubo reemplacamiento vehicular.

La historia de los problemas con los documentos de identificación vehicular es compleja y solo se ha ido develando a partir de algunos elementos coyunturales.

La negativa del Congreso del Estado para autorizar el reemplacamiento vehicular los primeros días de octubre derivó en la cancelación del programa desde el Ejecutivo.

Durante enero y febrero, Movilidad y Transporte no tenía placas. Admitía los documentos de los automovilistas y hacía los cobros, pero no entregaba láminas ni tarjetones. La respuesta era que no había tales y que llegarían hasta abril.

El 22 de febrero, la Secretaría emitió el acuerdo por el que autoriza el uso de placas y tarjetas de circulación “virtuales” como medios de identificación vehicular en Morelos y como medida temporal ante la inexistencia física de láminas y tarjetones, sin embargo, tales instrumentos ya se entregaban desde días antes a los automovilistas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, recabada por el colectivo de investigación Morelos Rinde Cuentas, el rubro correspondiente a las placas, hologramas, licencias y tarjetas de circulación en Morelos ha recibido por primera vez en el 2023 recursos etiquetados por 61 millones 100 mil pesos, de los que se han gastado solo 17 millones.

De hecho, en 2019, cuando se dio el reemplacamiento vehicular, en el rubro citado se ejerció por la vía de libres transferencias un total de 388 millones de pesos que sirvieron para identificar a casi todo el parque vehicular con las placas blancas con flores violeta.

El gobierno estatal siempre presupuestó poco más de 30 mil pesos para los medios de identificación vehicular en el estado, pero completaba el gasto requerido con libres transferencias. Así fue en el 2020, cuando ejerció 49 millones; 2021, en que gastó 31 millones; y 2022, con 26 millones. Es decir, el presupuesto etiquetado para ese rubro en el 2023 es muy superior al de los años anteriores.

El 24 de abril, Eduardo Galaz anunció desde su despacho en Movilidad y Transporte la llegada de las esperadas placas. 24 días después de lo programado, el secretario mostraba las láminas nuevas, que tenían un diseño diferente con una enorme barra color guinda (el mismo del partido Morena, en el que el gobernador y su primer círculo milita desde el año pasado), sobre la que se lee la matrícula en color blanco. Pero poco duró el gusto, lo cierto es que los 52 mil juegos de láminas y 226 mil tarjetas de circulación estaban ya “vendidas en su totalidad”, aseguró el secretario. Así que días después volvió el problema y los contribuyentes tuvieron que conformarse nuevamente con las placas virtuales.

La Secretaría de Hacienda del gobierno estatal entregó hace unas semanas a la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos tres solicitudes de ampliación presupuestal, de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), la Secretaría de Obras y de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT), dados los antecedentes, ésta última es la que más suspicacia ha provocado en los legisladores.

El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso Gutiérrez comentó que están en análisis de las solicitudes de ampliación, en especial en la realizada por la SMyT, de hecho, ya se reunió con Eduardo Galaz, titular de la dependencia, y el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, José Gerardo López Huérfano.

Ambos funcionarios le explicaron que solicitaban 70 millones de pesos, pero lo recortaron a poco más de 40 millones de pesos, “Queremos saber la razón de cómo se puede gastar y como se debe gastar ese recurso, ¿porque digo esto?, porque para un servidor y los asesores se nos hace excesivo el gasto”, dijo.

Indicó que han revisado cotizaciones en otros estados del costo de engomado, placa y tarjetón de circulación en 120 pesos en el estado de Veracruz.

Mientras que la dependencia estatal está reportando una cotización por placas y engomado por 170 pesos, más 70 pesos de la tarjeta de circulación, por lo que considera que se están triplicando los precios.

Alonso Gutiérrez indicó que le llama la atención que la SMyT ejercieron más de 34 millones en este rubro, por lo cual les piden explicar cómo lo ejercieron, para hacer una comparativa.

“Porque no se trata nada más de decir ahí les va la autorización del dinero, fuimos muy claros, las ampliaciones que pasen por la Comisión de Hacienda y los compañeros que la integramos deben tener muy claro y muy específico cómo van gastados y dónde van gastando”, puntualizó.

La ampliación presupuestal solicitada por la SMyT es por 41 millones 487 mil 107.9 pesos, bajo el argumento de que sólo les fueron aprobados para este año 33 millones 700 mil pesos, lo que únicamente les permitió adquirir 64 mil 325 láminas y 226 mil 525 tarjetas de circulación, insuficiente para cumplir con los contribuyentes.

Pésima programación

Roberto Salinas director del Centro de Investigaciones Morelos Rinde Cuentas, señaló que han observado que el Gobierno del Estado hace una pésima planeación del presupuesto.

Refirió que de 2019 a 2022 programó un gasto de 32 mil pesos en la partida con la cual se adquieren las placas, hologramas y tarjetas de circulación, y terminó ejerciendo en el 2019 un total de 388 millones pesos; en 2020, 49 millones; en 2021, 31 millones de pesos, y en 2022, 26 millones.

De 2019 a 2022 (con libres transferencias) se programó un gasto anual de 32 mil pesos, sin embargo, se ejercieron 494 millones de pesos en ese período, 3,800 veces más de lo programado.

Lo que llama la atención al centro de investigación es que a través de información que les proporcionó la Secretaría de Hacienda tiene programados 61 millones de pesos y han ejercido hasta el mes de abril 17 millones de pesos.

“Ya lo tienen programado, pero al parecer no autorizado por el Congreso”, dijo.

Para “Morelos Rinde Cuentas” hace falta que la dependencia justifique y explique cómo sería distribuido el recurso que están solicitando; así como dar cuentas de cómo han gastado el recurso en años anteriores.

“No hemos visto una rendición de cuentas en el manejo de placas, el argumento era al principio de la administración que con eso se iba a poder localizar el robo de vehículos y es algo que no se ha hecho”, dijo.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el período de enero a mayo de 2018, en Morelos hubo mil 337 robos de vehículos, en el 2022 se registraron en el mismo periodo, 1588; mientras que en el 23, la cifra llega a los mil 603.