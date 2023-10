Lucy Meza evalúa invitaciones de partidos políticos

La senadora Lucía Meza Guzmán reconoció a El Sol de Cuernavaca que después de haber sido eliminada de la contienda del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la gubernatura de Morelos, recibió invitaciones de diversos partidos políticos, mismas que están en la mesa de evaluación y definición. "Pronto tomaremos una decisión y una definición", aseguró, aunque adelantó que por el momento se encuentra concentrada en el juicio de defensa de sus derechos políticos contra las comisiones de Honestidad y Justicia y Nacional de Elecciones de Morena.

La senadora no estuvo este miércoles en el acto de apoyo a la aspirante de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, en el que junto a Mario Delgado hizo un llamado a la unidad de Morena y sus aliados en Morelos. Tampoco asistieron el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, ni la presidenta del Consejo Estatal, Mirsa Suárez Maldonado, ambos también inconformes con el listado de seis aspirantes que Morena consideró para su proceso interno en Morelos.

Mientras tanto, luego de la invitación abierta del dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Prado Alemán, para que se incorporara al Frente Amplio por Morelos, el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jonathan Márquez, hizo ver que el proceso no resultaría tan sencillo. “Lucy Meza apoyó a Morena y al gobierno de la República en políticas que han hecho daño al país, primero tendría que dejar su posición clara, romper con Morena y con todo lo que ha dañado al país, y luego ya podría acercarse con nosotros”.

Jorge Messeguer, parte de las organizaciones ciudadanas que integran al Frente Amplio por Morelos, no tiene tantas reservas. “En los partidos he visto apertura, entre los ciudadanos el tema está más dividido. Algunas organizaciones vemos con simpatía a Lucy Meza, otros, más cercanos al PAN no la quieren tanto, es algo que tendríamos que construir. Estoy seguro de que Lucy, siendo senadora, tiene contactos a nivel nacional con los partidos que integran el frente y seguramente puede haber acercamientos directos con ella”.

Hasta el 13 de octubre, la senadora Lucía Meza Guzmán, conocida en Morelos como Lucy Meza, punteaba en las encuestas de cinco empresas para ser designada como coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación en Morelos. Con ventajas de más de diez puntos sobre sus contrincantes más cercanos, Rabindranath Salazar, Juan Ángel Flores y Margarita González, confiaba en que la dirigencia nacional de Morena no haría caso de quienes la querían eliminar del proceso “a la mala”, y que aparecería en el listado final para el proceso interno que definiría la coordinación y con ello la candidatura de la alianza de los partidos Morena, del Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista al gobierno de Morelos.

No funcionó, frente a una queja “ciudadana” la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena decretó medidas cautelares en contra de la senadora por presuntos vínculos con el fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, y la Comisión Nacional de Elecciones del partido la eliminó del listado final. Así nada más, sin escucharla en defensa, se le retiró de la posibilidad de contender, como lo expresa Lucy Meza en el Juicio para la Protección de los Derechos Electorales que inició el 17 de octubre ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el folio SUP/JDC-511/2023.

El 12 de julio pasado, durante un evento de la Barra de Abogados de Morelos, el fiscal Carmona y la senadora Meza coincidieron como invitados en el presidium. Al hacer uso de la palabra, el fiscal aseguró “no me sorprende que la senadora Lucy Meza esté aquí tendiéndoles la mano, y no lo digo como fiscal, sino como morelense, yo voy a votar por ella”. Muy pronto Lucy Meza se desmarcó, primero advirtiendo que Uriel Carmona había intentado dañar su imagen “Existió una relación de respeto, pero ni es de mi equipo político, ni yo lo elegí, lo eligió la legislatura local, ni siquiera estaba en el estado cuando lo eligieron, no tengo nada que ver, y creo que lo hizo con toda intención de dañar mi imagen”, declaró la Senadora a El Sol de Cuernavaca unos días después. Unos días más tarde pediría públicamente la renuncia de Uriel Carmona al cargo de fiscal general.

La senadora había sido objeto de una campaña negativa desde hacía muchos meses, los contenidos le atribuían relación con el exgobernador, Graco Ramírez y luego con el fiscal Carmona. Aún con eso en contra, la senadora seguía creciendo en las encuestas. Demoscopia Digital la colocaba con 29 por ciento de las preferencias contra 20 por ciento de Rabindranath Salazar; Rubrum con 24.6 por ciento contra 17.9 por ciento de Margarita González.

Pero los deslindes no fueron suficientes para Morena. Entre el 29 de septiembre y el cinco de octubre, la Comisión de Honestidad y Justicia recibió cinco quejas en contra de la senadora Lucy Meza, “por la posible relación o simpatía con el C. Uriel Carmona, quien actualmente se desempeña como Fiscal General en el Estado de Morelos, el cual, ha actuado en contra y en detrimento de nuestro movimiento, representando los intereses del viejo régimen, máxime que, actualmente se encuentra bajo investigación por presuntos actos ilícitos y obstrucción de la justicia en un caso de feminicidio”. El nueve de octubre la comisión decretó medidas cautelares en contra de Meza Guzmán que consistieron en la eliminación de su registro como aspirante en el proceso interno del partido.

Lucy Meza presentó un recurso de revisión la mañana del 11 de octubre, en él acusaba la ilegalidad de la medida cautelar por causar un daño irreparable para su derecho político, la frivolidad de las denuncias en su contra, y el agravio de ser víctima de violencia política de género. Para ello adjuntó doce pruebas documentales y técnicas. El escrito fue rechazado y la comisión ratificó “resulta PROCEDENTE el dictado de la medida cautelar consistente en vincular a la Comisión Nacional de Elecciones a efecto de que considere la no aprobación del registro del perfil de la C. Lucia Virginia Meza Guzmán ya que, bajo la apariencia del buen de derecho, dicha aspirante mantiene posibles vínculos con el C. Uriel Carmona”. El mismo día, en Morelos se daban a conocer a los aspirantes los nombres de quienes sí irían a la encuesta: Rabindranath Salazar Solorio, Margarita González Saravia, Juan Salgado Brito, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Víctor Mercado Salgado y Sandra Anaya Villegas. Los tres primeros con vínculos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cuarta propuesta del Partido del Trabajo y los dos últimos, parte del equipo del gobernador, Cuauhtémoc Blanco.

Meza Guzmán acudió entonces a la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia para defenderse de la resolución de las comisiones que, asegura son una muestra de que “Morena le tuvo miedo a la democracia en Morelos”. Lucy Meza asegura “los morelenses me han enseñado a no rendirme nunca, a luchar por lo que es justo y correcto y a que nadie puede ir en contra de la esperanza de nuestro pueblo”.

Meza ha seguido sus reuniones con grupos sociales y políticos de Morelos en lo que llamó un movimiento social por la dignidad de Morelos, cuya voluntad, asegura, fue desconocida por Morena y sus aliados al anularla de la encuesta.

La senadora no fue el único perfil con ventaja entre los morenistas que fue descartado por la dirigencia nacional para medir en su proceso interno. Juan Ángel Flores Bustamante, y Rafael Reyes Reyes, alcaldes de Jojutla y Jiutepec, respectivamente, fueron descartados por la Comisión de Nacional de Elecciones. El primero, que reportaba entre 12 y 18 por ciento en las diversas encuestas de preferencias, anunció que continuará reuniéndose con los morelenses, “a donde me inviten voy a ir a escucharlos, a proponer y a ayudar en lo que haga falta”. Mientras que el segundo fue mucho más disciplinado y anunció que se quedará en Morena y apoyará a la construcción de la unidad.