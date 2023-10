Comisión de elecciones de Morena violó mis derechos: Lucy Meza

La senadora Lucy Meza comunicó su desacuerdo ante la decisión del Comité Nacional de Elecciones al ser excluida de la encuesta de Morena y de la competencia por la Coordinación Estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación.

En su declaración, Lucy Meza indicó, “Lamento la decisión que ha tomado el Comité Nacional de Elecciones de excluirme… emprenderé mi defensa en la ruta institucional del movimiento”.

Después de un encuentro con líderes sociales de los 36 municipios de Morelos, la Senadora manifestó su preocupación sobre la suspensión de sus derechos a votar y ser votada.

Durante esta reunión, expresó: “Suspender mis derechos a votar y ser votada, por hechos falsos y argumentos inverosímiles, es un verdadero exceso…”.

Lucy Meza insistió en que acudirá a los órganos internos de Morena y a instituciones jurisdiccionales en materia electoral, si fuese necesario.

Ante los líderes sociales, afirmó: “No pierdan la fe, yo aquí sigo de pie, firme, decidida y no me voy a rendir”, y subrayó la importancia de mantener la unidad en el movimiento en pro de Morelos.

Alegatos sobre una campaña de difamación

La Senadora argumentó haber sido objetivo de una campaña de difamación. Según Lucy Meza, se presentó información incorrecta a los órganos de decisión de Morena con intenciones de frenar la aspiración de muchas familias en Morelos.

Resaltó su determinación al asegurar que no se dejará silenciar ni vencer y que posee el respaldo de la población morelense.

Finalmente, subrayó: “Con decisión inquebrantable, seguiremos luchando. El sueño de un Morelos mejor no es de una sola persona, no es solo de Lucy Meza, este sueño es todas y todos los que estamos aquí y miles de personas más que sé que nos respaldan. Si tenemos esperanza, todo es posible. El sueño no termina, continuamos”.