Los tacos de Don Beto, una tradición en Cuernavaca.

Para tacos de barbacoa en el municipio de Cuernavaca, sin duda, los de “Don Beto” son una garantía de sabor; desde hace 39 años deleitan el paladar de cuernavacenses y visitantes.

Todo surgió en el año 1984, cuando a Alberto Trujillo Cruz alias “Don Beto” un capitán de la marina, le ofreció dejar su empleo como camionero para enseñarle a preparar barbacoa y comenzar con su negocio, el cual, no pensó que se convertiría en toda una celebridad en la capital morelense, siendo hoy por hoy de los más reconocidos.

En entrevista para El Sol de Cuernavaca “Don Beto”, contó que le gusto tanto esta profesión que incluso no se quita el mandil de taquero ni para dormir.

“Tanto me gusto que ahora hasta con el mandil me acuesto, me levanto y me acuesto y no me lo quito y hasta la fecha es para servirles a todo público aquí en los mejores tacos que hay”, explicó.

Nos dijo que llegó a la edad de doce años al municipio de Cuernavaca, el cual se convirtió en su lugar favorito, pues es donde se estableció junto con su esposa y sus tres hijos.

Dijo que su esposa fue quien lo impulsó a continuar con su negocio de tacos, pues a decir de “Don Beto”: “No quería que anduviera fuera chambeando y toda la cosa, quería que estuviera al pie del cañón aquí con ella”.

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

“Don Beto” es conocido, por el rico sabor de sus tacos y también por la amabilidad con la que recibe a todos sus clientes, a quienes siempre les saca una sonrisa y les da la atención personal, que no se ve en ningún otro sitio.

“El secreto es tener un buen carácter para atender a toda la familia que venga, para mí no hay distinción de nadie, todos para mí son iguales”, agregó.

El estilo de su barbacoa, es yucateco y le fue enseñado por un elemento de la marina, quien fue su maestro; al fallecer fue “Don Beto” quien se quedó con “la patente” de esos tacos.

“Vivir bien, trabajar bien, ser amistoso con todo mundo, obedecer lo que quiere el cliente”, son los ejes que lo han llevado a tener el éxito de su negocio.

Los tacos de “Don Beto” son característicos por su sazón, pero además, son de tortillas grandes, cada uno cuesta 25 pesos y se encuentran a un costado de la carretera federal México – Cuernavaca, a unos metros del panteón del poblado de Ocotepec, abren todos los días, excepto los miércoles.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!