Llama Eliasib a denunciar a diputados si tratan de vender magistraturas

El diputado Elíasib Polanco Saldívar llamó a denunciar a quienes negocien magistraturas y no solo hacer señalamientos que ponen en riesgo la integridad de los legisladores.

Respecto a los señalamientos del diputado Arturo Pérez Flores, quien asegura que podría generarse la venta de magistraturas por parte del G15, el diputado legislador priista Elíasib Polanco llamó a denunciar y probarlo.

"El solo insinuar esta situación pone en riesgo a los diputados, nos pone en mucho riesgo", dijo.

Indicó que no puede hablar por el resto de sus compañeros, por lo que insistió en que si alguien tiene los elementos para probar que se están vendiendo y repitiendo las magistraturas, que denuncie.

Asimismo, comentó que se les ha convocado a sesionar en la Junta Política y de Gobierno con la finalidad de revisar las convocatorias para cubrir las magistraturas vacantes y así expedirlas, toda vez que en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) actualmente existen 7 espacios por cubrir y uno más en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Polanco Saldívar indicó que hasta la fecha no se les ha convocado para un periodo extraordinario de sesiones para tratar temas pendientes, como es el caso de las magistraturas vacantes.

Otro diputado que ha respondido al señalamiento es Agustín Alonso Gutiérrez, quien el pasado 16 de junio aseguró que las magistraturas no están a la venta.

"Hay abogados que, en lo particular, me han dicho cuánto cuentan, pero conmigo no funciona. Conmigo seleccionaremos a los mejores perfiles", declaró.









