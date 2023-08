¿Por qué está en crisis el Poder Judicial en Morelos?

El Poder Judicial del Estado de Morelos se mantiene en crisis desde principios de este 2023, debido a una serie de señalamientos que cuestionan la labor, particularmente del magistrado presidente Jorge Gamboa Olea.

Por ejemplo, a raíz de una nota periodística, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos anunció una investigación por presunto acoso laboral por parte de Gamboa en contra de varias trabajadoras, esto dañó la imagen del Poder Judicial, a pesar de que nunca se ofrecieron detalles de la misma.

Por si fuera poco, en julio de este 2023, el entonces magistrado Carlos Iván Arenas, señaló al Magistrado Presidente de haber intentado influir en el sentido de su voto en el caso de Luis Alberto "N", alias "El Diablo".

¿Cuál es el caso de "El Diablo"?

El 12 de abril, tres personas desaparecieron cuando se dirigían de la Ciudad de México a Cuernavaca. Sus cuerpos fueron hallados dos días después en "El Capulín". Por los hechos, un hombre, Luis Alberto "N", alias "El Diablo", fue detenido e imputado por el delito de homicidio. No obstante, cuando el caso llegó ante los juzgados, el acusado obtuvo su libertad.

La Fiscalía General del Estado de Morelos apeló la resolución, pero la audiencia en la Segunda Sala del Primer Circuito no se realizó.

Al respecto, Carlos Iván Arenas acusó haber recibido presión por parte de Gamboa Olea para cambiar su voto, quien presuntamente habría asegurado que la solicitud había sido recibida por parte de integrantes de la Mesa de Seguridad.

Se interpone denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción

Tras negarse, el magistrado Arenas declaró a medios de información que recibió represalias, como lo fue el retiro de su escolta, la cual se le había proporcionado para brindarle seguridad al llevar casos relacionados con personajes del crimen organizado.

Además, el 19 de julio presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del titular del Poder Judicial.

Esta situación puso en el centro de la conversación a Jorge Gamboa, cuya labor fue cada vez más cuestionada “off the record”, y en algunas ocasiones abiertamente, por parte de algunos abogados e integrantes del mismo Poder Judicial.

Previo a las vacaciones, un grupo de diez magistrados acusó al Magistrado Presidente de no hacer el procedimiento para garantizar la impartición de justicia en Morelos.

La filtración de un audio

Uno de los puntos más álgidos en esta crisis en el Poder Judicial estalló luego de que fuera difundido en redes sociales un audio sobre una conversación sostenida, presuntamente, entre Jorge Gamboa Olea y Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En dicho audio se establece que Ulises Bravo pide al magistrado actuar “conforme a Derecho”, “que no se dejen intimidar por el Fiscal… es un caso que a él le interesa mucho por obvias razones”. Se señala que hablan sobre el caso de "El Diablo".

Gamboa Olea habría respondido “si”, pero casi de inmediato cuestiona sobre el por qué no se publicó el acuerdo sobre el haber de retiro.

“Digo, si los ayudo, ayúdenme”, se escucha.

¿Por qué mencionó Jorge Gamboa el haber de retiro?

En junio pasado, la LV Legislatura aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial que garantizan que magistrados con 14 años en el cargo o 70 años de edad puedan retirarse. Sin embargo, dicha resolución no fue publicada por el Ejecutivo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".

Magistrados piden la destitución

El 7 de agosto, se realizó la sesión de pleno en el Poder Judicial de Morelos. En ella, ocho magistrados exigieron la remoción de Jorge Luis Gamboa Olea como Magistrado Presidente.

Durante la álgida sesión, los magistrados lo señalaron de no cumplir con su obligación de administrar la justicia y enumeraron su solicitud bajo siete causas, que se resumen en :

Incumplir el mandato constitucional de organizar a través de su representación el estricto cumplimiento de la administración de justicia en virtud de haber dejado desintegradas las Salas Segunda, Auxiliar y Sala del Tercer Circuito Judicial.

a través de su representación el estricto cumplimiento de la administración de justicia en virtud de haber dejado desintegradas las Salas Segunda, Auxiliar y Sala del Tercer Circuito Judicial. Estar sujeto a investigación por faltas graves, precisamente por el caso denunciado por Carlos Iván Arenas.

precisamente por el caso denunciado por Carlos Iván Arenas. Falsear información pública. Los magistrados argumentan que se falseó información difundida en una circular, en la que se asegura que había sido declarado, por acuerdo del Pleno del Tribunal, para cumplir cuatro años en la representación del Poder Judicial.

Los magistrados argumentan que se falseó información difundida en una circular, en la que se asegura que había sido declarado, por acuerdo del Pleno del Tribunal, para cumplir cuatro años en la representación del Poder Judicial. Faltas graves al manipular la información pública. Esto derivado de una respuesta a una solicitud de información relativa al concurso de oposición para designar jueces, donde se vio favorecida su "familiar cónyuge".

Esto derivado de una respuesta a una solicitud de información relativa al concurso de oposición para designar jueces, donde se vio favorecida su "familiar cónyuge". Manipular y falsear la respuesta de información pública al señalar que la información derivada del concurso de oposición de Jueces referido en el punto que antecede, se trata de información reservada en virtud de haber sido llevada en una reunión privada de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, lo cual es falso.

al señalar que la información derivada del concurso de oposición de Jueces referido en el punto que antecede, se trata de información reservada en virtud de haber sido llevada en una reunión privada de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, lo cual es falso. El involucramiento en una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por acoso laboral.

por acoso laboral. Abandonar sus funciones sin autorización del Pleno del Honorable Tribunal.





No hay elementos para mi destitución: Jorge Gamboa

En respuesta a la solicitud de los magistrados, y luego de haber abandonado el salón de plenos, el Jorge Gamboa calificó la solicitud de destitución por parte de ocho magistrados como "un ataque a la independencia y soberanía del Poder Judicial".

Asimismo, dijo que no hay ningún señalamiento en su contra que amerite la separación del cargo.

El magistrado presidente del @TSJMorelosOf Jorge Gamboa precisó que no hay ningún señalamiento en su contra que permita su destitución, luego de que en la sesión realizada este lunes 7 de agosto, un grupo de magistrados pidió su destitución

"El artículo 24 de la Ley Orgánica es muy claro: el Presidente no podrá ser removido de su cargo, a menos de una causa grave que señale la ley. Aquí no hay una causa, yo no he sido notificado".

A pesar de que el Magistrado Presidente apuesta por el diálogo, éste se observa complicado en el actual panorama al interior y exterior del Poder Judicial.