Líderes comerciantes de Morelos analizan propuestas de candidatos

Líderes comerciantes de los municipios Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata e incluso Yautepec se unieron para analizar las propuestas de candidatos a las alcaldías y gubernatura de Morelos.

Mario Lara, representante de comerciantes del Centro Histórico de Cuernavaca, Jiutepec y Temixco, compartió que más allá de conocer a los candidatos, falta analizar sus propuestas y trayectoria para tener buenas o malas referencias y tomar las mejores decisiones en las elecciones.

“Obviamente no va haber voto en cascada por ningún partido político, no va haber se tipo de actos, vamos analizar las propuestas de los candidatos, no las propuestas de los partidos”, dijo.

Líderes comerciantes de la zona conurbada de Cuernavaca se han sumado para analizar las propuestas de candidatos a las alcaldías y gubernatura de Morelos



¿Qué temas les interesan a los comerciantes?

Entre los pendientes que les interesa mejorar a los comerciantes están el ordenamiento del sector ambulante en la zona metropolitana de Cuernavaca, así como, una mejor logística an interior y exterior del tianguis de Temixco, el flujo en vialidades y la seguridad.

Indicó que es histórico que diversas agrupaciones de comerciantes establecidos y semifijos, así como de mercados y plazas del Centro Histórico van en unidad, “solo vamos a lograr los objetivos de nuestra gente si vamos en una unidad si vamos de manera colectiva”, reiteró Roberto Castrejón secretario general sustituto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

