Jojutla no permitirá mototaxis: Flores Bustamante

El alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, dijo tajante que en ese municipio no permitirán la entrada de mototaxistas.

“Entendemos la necesidad. Entendemos que en otros municipios hay una base de trabajo y nosotros decimos que en esos lugares donde hay este servicio tienen que regularse. Pero en nuestro caso hemos dicho y hemos sido claros que no está permitido por acuerdo de Cabildo y con líderes del transporte”, detalló.

Lo anterior, ante la serie de especulaciones e inquietudes de los permisionarios del trasporte colectivo.

Por el contrario, hizo un llamado a la unidad para refrendar su compromiso y respeto a la Ley del Trasporte y a los acuerdos del cabildo.

Por su parte, Noé Martínez Sánchez, director de Transporte en Jojutla, informó que los líderes del gremio fueron convocados para atender la inquietud generada al trascender que en esa localidad quieren circular los llamados mototaxis.

Dejó en claro que el Ayuntamiento ha sido responsable y respetuoso del Estado de derecho y de las leyes, al recordar que por acuerdo unánime de cabildo en sesión del 14 enero de 2019 se estableció prohibir la circulación de este tipo de transporte.

Además de rechazar las solicitudes de concesión en todo el territorio del municipio jojutlense, acuerdo que hasta el día de hoy sigue vigente.

De igual forma, el edil advirtió que el asunto se trata de un tema de desestabilización política generada por “líderes” ajenos al transporte:

“Evidentemente no vamos a caer en el juego, no vamos a caer en un chantaje político y lo digo clara y firmemente: aquí se respeta el Estado de Derecho, por lo tanto no cabe el chantaje de una organización política que pretende desestabilizar al municipio y al transporte público”, dijo Flores Bustamante.

En ese mismo tenor, Leopoldo Odriozola Reyes, líder de Rutas Unidas de la Región Sur, recordó que el servicio de trasporte estuvo a punto de colapsar tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y los dos años de pandemia.

Sin embargo, dijo, nunca dejaron de operar, aunque sí redujeron la frecuencia de viajes y aunado a eso han invertido en la mejora de las unidades por lo cual no es justo que un servicio ilegal e irregular como los mototaxis pretenda circular en Jojutla.

Finalmente el líder transportista, Pedro Palma se pronunció en apoyo al alcalde Flores Bustamante ante cualquier intento de problema o desestabilización que pudiera ocurrir por el asunto de los mototaxis.







