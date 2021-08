Gas del Bienestar no tiene presencia en Morelos

El delegado federal en el estado, Raúl Anaya Rojas, dijo que Morelos no estará dentro de la primera etapa en donde se ponga en marcha el programa Gas del Bienestar, a diferencia de la Ciudad de México pues aún no se ha recibido información sobre cómo operará, no obstante, estos beneficios podrían llegar una vez que se baje a la zona metropolitana del país.

El programa Gas del Bienestar anunciado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, meses atrás, se trata de la venta de Gas LP que dependerá de Petróleos Mexicanos (Pemex) a un costo mucho menor que en el sector privado, en donde recientemente se reguló el precio en los 21.33 pesos el kilo por lo menos en la capital del país, y en Morelos en 22.48 pesos por kilogramo y 12.14 pesos el litro.

“Para Morelos aún no tenemos información, lo que sabemos es que ya está casi listo para iniciar en la Ciudad de México y paulatinamente se irá extendiendo a las zonas conurbadas de la ciudad, los estados más próximos, pero no tenemos la fecha exacta de cuándo llegará a Morelos”.

Anaya Rojas señaló que el modo de operación del programa será similar al que se tiene en el sector privado, pero en este caso el suministro y la distribución se hará con la infraestructura que ya tiene Pemex en cada uno de los estados.

“Es igual que las empresas gaseras, se va a dotar a través de Pemex de la infraestructura de tanques y camiones de distribución y no sanemos todavía si habrá esta distribución para tanques estacionarios que seguramente debe ser así, porque será exactamente el mismo esquema con el que operan las empresas privadas”.

Las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex en Morelos serían las utilizadas para tal fin, “seguramente será en donde pongan un tanque de almacenamiento de gas y de ahí distribuirlo”, pero dejó en claro que esto no está del todo definido hasta que se tengan las reglas de operación para la entidad.

En Cuernavaca podría ser la planta de Pemex ubicada en bulevar la que fungiría como centro de almacenamiento y suministro de Gas LP, “pudiera ser, pero no tengo la certeza, aunque sería lo más fácil”.

El precio que aplicaría tampoco se ha informado por parte de las autoridades, por lo que destacó que prefería no “especular”.