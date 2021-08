¿Cómo es vivir sin agua?

¿Cómo vamos a enviar a nuestros hijos a la escuela si no hay agua?, es una de las preocupaciones que inmediatamente nos expresa uno de los vecinos del andador 117 de la calle Agustín Melgar, en la colonia Ciudad Chapultepec.

Es sábado por la mañana, y en la esquina de la calle se empiezan a congregar los vecinos que nos dejan ver su enorme desesperación a un mes de padecer la falta de agua potable en sus hogares.

La señora Lupita nos conduce de inmediato a su casa y lo primero con lo que nos topamos son tres bidones y cubetas vacías en el patio, que espera poder llenar en el transcurso de las horas, una vez que el servicio de la pipa que compró en 850 pesos pueda llegar a su domicilio.

Los recipientes serán insuficientes para acumular el agua que está en camino, así que como cada vez que hay escasez en la Ciudad, el servicio se comparte con algunos otros vecinos, que adicionalmente deberán pagarle “al pipero” 50 pesos más para que les reparta el agua ‘sobrante’ en sus puertas, pero si lo que debe llenarse es un tinaco colocado en segundo piso, el pago extra puede llegar hasta los 150 pesos más.

¿Cómo es posible que nos obliguen a hacer cosas como bloquear una avenida para exigir agua?, se pregunta la señora Lupita al explicarnos que no ha tenido más alternativa que sumarse al bloqueo de calles junto con sus hijos “para que nos den agua”.

A la plática se suman más vecinos del andador 117 para expresarnos su molestia por la falta de agua en sus hogares, a pesar de que cumplen de manera puntual con el pago del servicio al Sapac.

Una de las vecinas toma la palabra para decirme que ella realizó el pago anual de su servicio, pero al igual que sus vecinos ahora debe pagar el servicio de pipas “y si hacemos cuentas, ya gasté el doble de dinero”.

“Nosotros no tenemos la culpa de que Sapac no le pague a la CFE, nosotros sí le estamos pagando al Sapac”, cuestionan los vecinos de Ciudad Chapultepec quienes esperan que el gobierno municipal les dé una inmediata solución.

Margarita, abre la puerta de su casa y me conduce directamente para vea su tanque prácticamente vacío; durante la charla cuestiona que los choferes de pipas “estén haciendo su agosto”, pues en su caso, debe comprar al menos cada semana un servicio que le cuesta hasta 750 pesos, que representa una merma de casi la mitad de sus ingresos quincenales.

El agua con la que los miembros de una familia se bañan se reutiliza para el servicio del baño y cuando hay lluvia, la que se logra juntar es para regar las plantas, así transcurre la dinámica del día a día en los hogares que como en la Colonia de Ciudad Chapultepec y otras más, hace un mes no tienen agua potable en sus hogares.

A la falta de agua ahora se suma la preocupación de que sus hijos podrían regresar a las escuelas en medio “de este gran caos”.

“La Colonia no tiene agua, las escuelas no tienen agua, nosotros no tenemos agua para higiene propia, entonces cómo vamos a regresar a clases si en la escuela no hay agua y en las casas tampoco”, comentó uno de los vecinos.

Desde que se interrumpió el suministro de agua potable, en el andador 117 de la Colonia Ciudad Chapultepec solo han recibido una pipa gratuita por parte del Sapac, pero también han podido observador que en otros andadores, las pipas llegan “recomendadas” para ciertas casas, lo que evidentemente ocasiona tensión y molestia entre el resto de los vecinos.