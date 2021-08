[Especial] Bloqueos viales desquician a Cuernavaca

Esta semana en la ciudad de Cuernavaca se registraron al menos nueve bloqueos en diferentes avenidas y calles de mayor concurrencia por parte de ciudadanos que se quedaron sin el servicio de agua, debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó cortes en los pozos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), bajo el argumento que el organismo adeuda más de 220 millones de pesos a la paraestatal desde hace ya varios años.

La primera manifestación corrió a cargo de los vecinos de la colonia Revolución y Ciudad Chapultepec, ambas ubicadas al oriente de ciudad capital, quienes el lunes cerraron la avenida Morelos frente a las oficinas del SAPAC para retirarse poco después de las 20:00 horas, tras haber sometido a los trabajadores administrativos sin permitirles la salida y con la promesa de abastecer a los habitantes con pipas que, de acuerdo con los inconformes, resultaron insuficientes.

Para el miércoles la capital vivió en caos, pues ese día, poco antes de las 12:00 horas fueron vecinos de la colonia Teopanzolco quienes cerraron avenida Plan de Ayala, pues dijeron que no soportarían un solo día más sin el servicio, además de que con pipas no “podemos ni almacenar agua porque no tenemos en qué”, dijo una de las ciudadanas afectadas-

A primera hora del jueves, residentes de esa misma localidad repitieron el bloqueo en esa vialidad, mientras que habitantes de las colonias Maravillas, Jardines de Delicias y Universo hicieron lo propio en la avenida Vicente Guerrero, junto a las oficinas de la CFE, para exigir les restablezcan el servicio de energía eléctrica en los pozos de agua.

En este punto, la recién nombrada responsable del área jurídica del SAPAC y exalcaldesa de Cuernavaca, Norma Alicia Popoca Sotelo, visitó a los colonos para ofrecerles alternativas como las pipas de agua y aceptaba que en medio había una lucha legal con la paraestatal en la que buscaban alcanzar un acuerdo con el que los ciudadanos puedan tener acceso al vital líquido. No funcionó.

De manera paralela vecinos de la Revolución y Ciudad Chapultepec cerraron el paso a la Tesorería del Ayuntamiento en la calle Cuauhtemotzín, bloqueo que se prolongó hasta la tarde-noche cuando decidieron retirarse aún sin una respuesta.

Finalmente, el viernes se convirtió en el peor de todos, pues en una sola jornada se reportaron cuatro manifestaciones; la primera se hizo en la avenida Plan de Ayala fue cerrada nuevamente por los ciudadanos de Teopanzolco poco antes de las 8 de la mañana.

En la carretera federal Cuernavaca-Acapulco, a la altura del puente de El Polvorín, también se mantuvo un bloqueo por habitantes de la colonia Adolfo López Mateos, en bulevar Cuauhnáhuac otro más, y al norte, en la avenida Domingo Diez, a la altura del Centro de Verificación.

Momentos más tarde, los residentes de la colonia Ciudad Chapultepec y Revolución cerraron el bulevar Cuauhnáhuac y advirtieron que esto podría derivar en un “megabloqueo” este lunes, tras amagar que estarán bloqueando no solo avenidas sino también los accesos principales a la capital.

Entrampado diálogo entre la CFE y el Ayuntamiento

Entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y la CFE los acuerdos siguen sin llegar, a pesar de que la mesa de negociación se instaló el jueves cerca de las 13:00 horas. Según lo informado por la titular del SAPAC, Jennifer Negrete, en esta negociación se busca establecer un convenio de pagos que puedan ser cubiertos dada la baja recaudación que se tiene en el SAPAC.

En un segundo frente anunció que se interpuso un Amparo para evitar los cortes, pero esto fue omitido por la CFE y finalmente cumplió el amago ante la falta de pago.

“Cabildo y gobierno municipal reiteran que, en tanto trabajan en la búsqueda de un acuerdo con la CFE, se ha mantenido el abasto de agua con camiones cisterna a las colonias afectadas por los cortes de energía y reiterando que algunos pozos cuentan con suspensión de la acción de la Comisión para evitar el corte de suministro eléctrico. Tanto la autoridad municipal como el Cabildo en pleno, recuerdan a la CFE que esta administración ha enfrentado a lo largo de dos años y medio un doble reto: abonar pagos a la deuda dejada al SAPAC por anteriores administraciones y la grave dificultad de la caída de los pagos de los usuarios, debido a las secuelas por la pandemia del SARS-CoV-2”, señalaron mediante un comunicado emitido en las últimas horas. Pediran flexibilidad a la paraestatal.

Con información de Katy Cárdenas