El tanque de gas alcanza los 500 pesos

El precio del gas Licuado de Petróleo (LP) en Morelos sigue caminando hacia un aumento del 30 por ciento durante este 2021, este fin de semana tuvo un aumento promedio de 50 centavos. El litro se vende ya hasta en 13.90 pesos dependiendo las distribuidoras, alcanzando el tanque de 20 kilos los 500 pesos.

A principio de año el costo rondaba en los 10.90 pesos y durante los últimos meses ha ido creciendo poco a poco hasta alcanzar un 27 por ciento de aumento de su valor y aunque en otras Entidades del país el alza llega al 36 o 40 por ciento, los consumidores en territorio morelense opinan que esto es un duro golpe a la economía familiar.

“La canasta básica se siente más pesada y efectivamente uno esperaba que el Gobierno hubiera bajado los costos pero lo único que ha pasado es que no ha dejado de subir, no ha habido ninguna mejoría. Si antes compraba 200 pesos de gas ahorita estoy comprando 300 para que rinda todo el mes porque entre el negocio y la familia no alcanza”, dijo Leonardo Martínez.

Además opinó dijo quien no confía en el proyecto que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció la semana pasada para ofrecer gas a menor precio con la creación del “gas de Bienestar”.

“La idea es genial, pero al igual que los cuentos de hadas, esto suena muy bonito, pero la realidad es otra. Para ellos es muy fácil echarle la culpa a los Gobiernos anteriores, pero que cambios hemos visto a la fecha para decir -va le tomo la palabra y si le creo- pero no hemos visto esos resultados”.

En redes sociales los ciudadanos aseguran que son más de 20 las ocasiones en que sube el combustible y que ahora el “tanque de 20 litros se elevó ocho pesos, mientras que el de 30 subió 12. En el año se han registrado entre 20 a 25 subidas de este producto en lo que va del 2021”.

Morelos es uno de los estados en donde el incremento del precio del gas ha sido menor en comparación con otras entidades que reportan hasta un 36 o incluso un 40 por ciento de alza de este hidrocarburo.