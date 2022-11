Freno al presupuesto sería castigo a los municipios

Al manifestar su oposición al frente conformado por 16 presidentes municipales contra el presupuesto aprobado por el Congreso local para el año fiscal 2023, el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, afirmó que de prosperar la acción de inconstitucionalidad a promover por parte del Poder Ejecutivo estatal, esto perjudicaría a los municipios porque dejaría de hacerse obra con recursos del gobierno.

La falta de coincidencia con sus homólogos, explicó, tiene como sustento dejar de aceptar firmar un convenio del uno por ciento en el incremento a las participaciones propuestas en el paquete fiscal presentado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Quiero decirlo con mucha claridad, nosotros solicitamos el cinco por ciento que representaba realmente un beneficio directo a las arcas municipales, no hubo eco de los demás compañeros (ediles), no firmamos la solicitud del uno por ciento y entonces pedimos obra, para que realmente no pudieran apoyar, agregó.

Los municipios que requieren de la obra pública, hasta el mes de noviembre sigue sin darse por parte del gobierno estatal, y la que han recibido son recursos provenientes de la federación y propios recabados mediante el impuesto predial.

“Entonces por eso nosotros (Jojutla) no estamos en ese frente porque al final nos hicieron caso (los diputados locales) y no solo se aumentó el uno por ciento fue el dos por ciento”, subrayó.

Entrevistado después de asistir al foro sobre libertad religiosa en el Museo de Cuernavaca, indicó que para los municipios en general es positivo el Presupuesto de Egresos del año fiscal 2023, porque eso permitirá tener un poco más de recursos financieros y poder apoyar más las comunidades.

¿De prosperar la acción de inconstitucionalidad a promover por el gobierno estatal causará daños?

-Si prosperara evidentemente saldríamos afectados, porque ya no se harían estas obras y seguramente ya no se haría nada como en este año donde desgraciadamente no hubo obras estatales, todas han sido federales, respondió.

¿Cuánto le asignaron de presupuesto a Jojutla?

-No tengo el dato de manera oficial, te soy sincero, nosotros sabemos que son tres obras, que son al final un beneficio porque es una carretera que hemos pedido por mucho tiempo al gobierno del estado.

El alcalde de Jojutla, informó que los trabajos a realizarse con el presupuesto aprobado por el Congreso local son: la reparación de la entrada al municipio por la autopista Siglo XXI, que de paso beneficiará a Tlaquiltenango.

Una más, enumeró, es la construcción de una ciclopista que va de Tequesquitengo a Tlatenchi en una primera inversión por cuatro millones de pesos y que parece fue la cantidad asignada, con el financiamiento etiquetado, abundó.

El tercer trabajo, apuntó que es un parque deportivo que sería edificado en un terreno de tres mil metros cuadrados adquiridos por el ayuntamiento de Jojutla con recursos propios, situado en una de las colonias con alta incidencia de seguridad.

“Y esto va ayudar muchísimo a través del impulso del deporte y tengan mayor participación en mantenerse ocupados”, en el lugar el objetivo es construir una pista de skate y una cancha de usos múltiples, dio a conocer.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!