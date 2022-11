Cuauhtémoc Blanco amenaza con controversia constitucional por presupuesto 2023

El gobernador Cuautémoc Blanco Bravo criticó la falta de interés del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala, por abrir una mesa de negociación y hacer los cambios observados por el Poder Ejecutivo al presupuesto aprobado en el Congreso local.

De seguir sin la comunicación con la jefa de la Oficina de la Gubernatura, Mónica Boggio Terrazas Merino, amenazó con iniciar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Vamos a esperar a ver si hay un diálogo, porque el señor presidente del Congreso (Francisco Sánchez Zavala) se iba a ver supuestamente el miércoles (pasado) con la jefa de la Gubernatura, y hasta la fecha, el presidente no la ha recibido; entonces ¿qué quiere decir? Que no tiene interés. Ayer lo declaró la jefa de la Gubernatura: estamos esperando al miércoles y el señor no contesta los mensajes”, manifestó.

En entrevista, lamentó que la opinión de los presidentes municipales haya sido desairada por el Poder Legislativo estatal, situación que consideró injusta por esa falta de interés de algunos legisladores locales en escuchar la voz de quienes representan el tercer orden del gobierno y que dejaron sin obra.

“Es lo que decíamos el otro día: imagínate a Tetecala (de la Reforma) le están dando 700 mil pesos para un tope apenas, de broma pero no se vale, no se vale… Hay que ser o 'todos coludos o todos rabones' como dice mi mamá, porque hay que repartir ese dinero que ellos quieren acaparar, quieren las obras para llevarse su tajadita (sic)”, afirmó.

Insistió que de continuar sin acuerdos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo iniciará la controversia constitucional ante la SCJN, que es una manera de apoyar a los alcaldes inconformes.

“Vamos a esperar a ver si hay diálogo porque el señor presidente del Congreso con la jefa de la Gubernatura supuestamente se iban a ver el miércoles y hasta la fecha no la ha recibido. Así es que espero que tenga un poquito de amabilidad y educación (el diputado Francisco Sánchez Zavala) y que le conteste a la jefa de la Gubernatura, sino vamos a irnos a la Corte con todo", reiteró.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!