Feliz y contento, así se irá Cuauhtémoc Blanco de Morelos

“Me voy muy feliz, muy contento con lo que he hecho”, aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, luego de confirmar que el próximo 15 de febrero será su último informe de gobierno al frente del ejecutivo estatal.

“El 15 de febrero se va a hacer el último informe. Vamos a enseñarle a esa clase política todo lo que hemos hecho, todo lo que nos ha apoyado el gobierno federal, que casi nos ha bajado como 3 mil millones de pesos a todos los municipios. Como les comento, a veces dicen ‘es que no ha hecho nada’”.

Mencionó que, durante los nueve meses que restan de su gestión al frente del gobierno del estado, ha instruido a sus secretarios de despacho a continuar con el trabajo hasta el último día de la administración.

“A seguir trabajando de aquí hasta que nos vayamos. Les he dicho a los secretarios que aquí todavía no termina, tenemos algunos mesesitos”.

Mencionó que, en el tema de entrega-recepción, lo hará en tiempo y forma con la candidata que gane los comicios del 2 de junio, además de que aseguró que él no tiene nada que temer, a diferencia de la administración anterior que encabezó Graco Ramírez.

“Estamos viendo cómo se lo vamos a entregar al gobierno del estado. Estamos viendo las fechas, pero todavía falta para eso. También a la nueva que llegue se lo voy a entregar. Hay que dar la cara, el que nada debe nada teme. El anterior no me lo entregó a mí, pero yo no tengo ningún problema”.

Obras y retos pendientes

Finalmente, dijo que antes de que concluya su gestión buscará dejar mayores obras, como el tema del distribuidor vial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), entre otras que emprenderá en diferentes municipios, incluida Cuernavaca.

“Me faltan todavía bastantes obras y hacer algunas obras más antes de que me vaya. Estoy esperando sobre todo el distribuidor vial de la UAEM y algunas obras en Cuernavaca y otros municipios”.

Uno de los temas más cuestionados de la actual administración ha sido el de la seguridad, y particularmente el 2023 fue el más violento de los poco más de 5 años que lleva al frente Cuauhtémoc Blanco.

Primer lugar nacional en despojo y secuestros, así como segundo en feminicidio, homicidio y robo de vehículo.