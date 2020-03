Familiares de reclusos acusan violación de derechos humanos

Familiares de internos recluidos en Atlacholoaya acusaron negligencia por parte de las autoridades de reinserción social, que tras los constantes motines violentan los derechos humanos de las personas con el pretexto de castigarlos, y lo que es peor, les niegan información sobre su situación y estado de salud.

Luego de la situación que se presentó y que se dijo habría sido un intento de fuga con la muerte de varios reos, la situación al interior del penal se ha recrudecido al grado que la situación de sus familiares en ese lugar se complica según la escasa información que han podido tener.

A muchos de ellos, dijo, los tienen en un ambiente oscuro, incluso no les dan agua, y menos alimentos, “para mí eso es violar los derechos de los internos, a pesar de todo lo que hayan hecho o cometido para estar en ese lugar se les afecta sus derechos (sic)”, dijo la señora María.

En medio de toda esa incertidumbre que viven por sus familiares internos, advirtió que incluso si están golpeados no han recibido atención médica, con el argumento de que no lo necesitan “como si ellos fueran médicos”.

A la fecha ya son dos semanas en que un grupo numeroso está totalmente aislado, cuando estaban en la aduana y de ese lugar los sacaron para recluirlos “en el cuarto de castigo” como le dicen y que esta totalmente aislado, en ese lugar son abandonados sin ningún tipo de miramientos, y no saben cuánto tiempo llevan allí su familiar.

Algunos denunciaron que a la fecha creen que sus familiares internos están desaparecidos porque no han tenido información, “hay varios casos he encontrado a otras personas me han dicho lo mismo, tú no eres la única hay varios asuntos así, y nos dicen que la única que puede dar información es la directora, sobre si el interno se encuentra desaparecido, porque apenas tuvieron audiencia, pero a la fecha no se sabe nada”, confió la señora Esther.

Lo único que les han dicho es que si están inconformes que acudan a derechos humanos para que puedan tratar de ubicar a la persona.