Evade Cuauhtémoc Blanco hablar de juicios políticos en su contra

Con su dedo índice de la mano derecha el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo rechazó contestar sobre la activación del juicio político en su contra ante el Congreso local, el cual fue solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y solamente balbuceó: “el que nada teme nada debe”, para después huir.

Antes, en entrevista invitó a los diputados locales a dejar de lado su zona de confort, para acompañarlo en la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo durante la inauguración del tramo carretero La Pera-Tepoztlán “para que vean cómo se trabaja”.

“Esta obra es benéfica para todos los morelenses, es una obra que por mucho tiempo estuvo parada y se lo comenté al presidente, quien amablemente nos ayudo para agilizar algunas obras como esta y ojalá que se termine en noviembre o diciembre, por que es un beneficio muy importante para todos”, citó.

-Oiga señor gobernador y lo del juicio político en su contra, ¿qué nos puede decir?

“El que nada debe nada teme, es un tema político que no me preocupa” y luego con el dedo índice de su mano derecha hizo la señal de un no.

De ahí en el último punto de la gira, en la populosa colonia Antonio Barona de Cuernavaca, subió a su camioneta, la que arrancó rápidamente, porque “ya no quiere más preguntas”, insistía uno de sus allegados.

Sin embargo, antes lamentó que los ayuntamientos “como el de Cuernavaca no hagan su trabajo, porque como decimos en el futbol, 'esto es como el pin-pon' y al presidente municipal (José Luis Urióstegui Salgado) le hemos reiterado nuestro apoyo cada vez que lo solicita”.

Ahí está tendida la mano con el Mando Coordinado, pero él (el edil) insiste que puede con la seguridad de la ciudad y vemos que no, pero nosotros siempre cuando los municipios tienen problemas de inseguridad ahí estamos, pero todo mundo le echa la culpa al estado cuando los presidentes dejan de hacer su trabajo, afirmó.

Con su cara de molestia porque los mismos vecinos de la Antonio Barona le gritaron “señor gobernador queremos seguridad”, solamente respondió: “eso diganselo al alcalde, nosotros ya le dimos el apoyo y si él no hace nada reclamenle como a mi”.

Aun con eso no faltaron las fotos y los autógrafos en los balones de niños y jóvenes que al verlo gritaron: “ahí está el Cuauh, el gobernador y con su teléfono en mano y una pluma plasmó la gráfica y su firma.

Sonreía y abrazaba a las “doñitas” como les dijo, para una y otra vez acercarlas en busca del recuerdo en imagen, para reiterar: “con calma, con calma voy a saludar a todos”.

A algunos reporteros que rondaban cerca del “Cuauh” les reiteró: ya ven, la gente me quiere, porque quienes están en mi contra son porque tienen otros intereses, pero este es el pueblo y yo soy pueblo”.

