A prisión preventiva ex subsecretario de obras de Morelos

Un juez determinó la prisión preventiva en contra de Sergio "N", exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra del estado, por el delito de Incumplimiento de Funciones Públicas.

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, un Juez dictó la prisión preventiva luego de que derivado de una investigación realizada por elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC) adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, no se pudo localizar a Sergio "N", incluso la dirección indicada en una identificación oficial corresponde a un negocio y no a una vivienda, mismo donde un presunto familiar del imputado corroboró que el exservidor público no vive en ese lugar.

Te puede interesar:

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción indicó que Sergio "N" ha proporcionado, en diversas carpetas de investigación que tiene en su contra, diferentes domicilios.

"Derivado de pesquisas realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, se corroboró que no habita ninguna de las viviendas que estableció", señaló la Fiscalía.

Mencionar que el 12 de octubre la Fiscalía Anticorrupción imputó a Sergio "N"; José Gonzalo "N", exdirector general de Licitaciones y Obra Pública; y Lucero "N", exdirectora general de Obras Públicas, debido a que en 2017 presuntamente autorizaron la adjudicación directa de la construcción del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, por más de 98 millones de pesos.

Seguridad Prisión preventiva sobrepuebla penales

Dicha adjudicación fue a la empresa Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración S. A. de C. V. en mayo de 2017, esto pese a que la Ley de Obras Públicas vigente en ese momento establecía que las adjudicaciones directas no debían rebasar los dos y medio millones de pesos, por lo que debió realizarse una licitación pública.

Debido de estos hechos es que los imputados han sido acusados de haber incurrido incumplimiento de sus funciones derivadas del encargo que tenían.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!