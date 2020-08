Escaseará la mojarra en lagunas de Coatetelco y Rodeo

El nivel de agua de las lagunas Coatetelco y Rodeo, no logran recuperarse ante la escasa lluvia, por lo que temen que lo anterior afecte la producción de mojarra, informó Abel Galicia Santana, presidente de los pescadores de ambos lagos.

Aceptó que la escasa captación de agua pluvial representa un riesgo para la producción de la mojarra y tilapia, de la que dependen 60 pescadores del municipio indígena de Coatetelco. "No hay recuperación del nivel porque no ha llovido lo suficiente, las lluvias son ligeras, apenas suficientes para las siembras del campo, pero no para que aguante todo el año”, señaló.

Confían que en septiembre, cuando más llueve, se pueda recuperar al menos el nivel que tuvo en 2019, que fue suficiente para sobrevivir con la pesca.

"El año pasado se alargó la época de lluvias y eso ayudo qué hubiese recuperación de agua, no como en otros años, pero sí hubo agua; habrá que esperar que este año sea un poco más abundante, porque como pescadores queremos que haya agua, es lo principal para que puedan reproducirse las mojarras”.

Advirtió que esta situación les afecta porque ahora que pueden sembrar se van a tener que esperar al 24 d agosto que mejore el nivel del agua, y en el caso de la presa del Rodeo tiene entrada por escurrimientos y del río Tembembe, y cuando empieza a lluvias fuertes sube muy rápido, por las entradas que la alimentan, pero también es la que baja más rápido porque es agua para riego agrícola.

“Por eso es importante para nosotros limpiarlo antes del temporal por que el agua que acumula es por los escurrimientos y de ahí la importancia de mantenerla limpia ya que no tiene otras fuentes de abastecimiento” dijo al reconocer que dependen 100 por ciento de las lluvias para la recuperación de este lugar.

Rechaza que el lirio acuático que tienen en un extremo y las orillas de la laguna le afecten y consuma mucha agua: “esas plantas son necesarias para mantener el equilibrio ecológico y afortunadamente cómo se reproducen en las orillas, cuando baja el nivel, estas plantas también se secan y eso ha evitado que se extienda como plaga.

