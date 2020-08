La pandemia que goleó a Cuauhtémoc Blanco

El gobernador Cuauhtémoc Blanco, negó que en su gabinete hubiera gente con intereses mezquinos como lo señaló tras su salida del gobierno estatal, Alejandro Villareal, “salimos en buenos términos, le deseo suerte, porque son decisiones que tomé”. En entrevista, el mandatario también salió en defensa del titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, y dijo que el reclamo de los transportistas debe ser contra el fiscal Uriel Carmona. Incluso, también confió que a pesar de las dificultades que ha dejado la pandemia la gente pueda salir adelante, "no queda otra que trabajar".

Recordó que desde que estuvo en el municipio trabajando con él, se siente agradecido por los consejos que le dio, porque lo conoce como una gran persona, además que su salida fue acordada y sin problemas.

Por eso, confió que ya no habrá más cambios por el momento en su gabinete, reconoció que ya fueron muchos relevos, pero persiste su interés de continuar trabajando por Morelos; “no tengo ningún problema con algún exsecretario, fueron decisiones que se tomaron y confiemos que sean buenas para la ciudadanía”.

El mandatario estatal aceptó responder algunas preguntas al término de un evento que encabezó en el auditorio Teopanzolco, aceptó que la crisis económica que está presente en todos lados, es consecuencia del Covid-19, debido a que el país y el estado no han podido superar las cifras de la pandemia por Coronavirus; “la crisis nos pegó a todos, es una situación difícil y complicada, pero vamos a seguir para adelante y redoblar esfuerzos para superarla; afectó a todas las economías del mundo, yo creo que no estamos preparados, pero esto que nos sirva como una experiencia que nos puso Dios y tenemos que reflexionar para cuando pase otra situación, estemos más preparados”.

Y remató: “hay que trabajar, hay que generar esfuerzos para que esta economía salga adelante".

Blanco Bravo reapareció este miércoles, incluso, el vocero Francisco Reyes deslizó que habría una entrevista; al salir de la reunión, el mandatario se acercó a las rejas donde ahora se coloca para la prensa; en la plática aceptó que nadie se ha salvado de esta pandemia, por lo tanto, no queda más que trabajar y generar esfuerzos para levantar las economías locales sobre todo, y aunque no será fácil, por el cierre de negocios familiares, no significa que se deba aceptar, es necesario continuar todos juntos y así poder sacar todo adelante.

En medio de todo esto, debido a la cuarentena, la baja recaudación y la disminución de las participaciones, el ahora exsecretario de Hacienda, Alejandro Villareal habría advertido que al final del año Morelos tendrá un “hoyo financiero” de casi mil 500 millones de pesos.

En reiteradas ocasiones empresarios, comerciantes, músicos, transportistas, y responsables de diversas dependencias y organismos descentralizados, han reclamado falta de atención de la autoridad estatal para la entrega de apoyos que logren servir a la recuperación.

Algunos consideraron inaccesibles, complicados, y engorrosos los trámites para acceder a los diferentes programas que de forma reiterada presume, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia Rodríguez incluso del plan estatal estratégico, anunció que hasta abril el Fondo Morelos dispersó un total de 44 millones de pesos en empresas de 31 municipios, dedicadas a la confección de prendas de vestir, elaboración y venta de alimentos, estéticas, farmacias e imprentas, entre otros.

Otro problema que se agregó en estos meses, es el reclamo de los transportistas en materia de seguridad, el mandatario morelense hizo énfasis en que el tema no compete al almirante Ortiz Guarneros, "al final de cuentas es un tema que sí le toca, pero más al fiscal, porque él es el que debe avanzar en las investigaciones, lo verdaderamente importante aquí es que todo el mundo le echa la culpa al almirante, pero ¿quién tiene las carpetas?: El fiscal. Él debe trabajar mucho más para poder sacar estar carpetas adelante, como les dije, todo tiene solución menos la muerte, pero los transportistas serán recibidos por los funcionarios, porque la seguridad es nuestra prioridad para los ciudadanos, es cierto, faltan algunos objetivos, esperemos que caigan pronto”, advirtió.