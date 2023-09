En Morena no todos somos iguales: Margarita González

“No somos iguales, tenemos proyectos distintos y visiones distintas de la política y del estado”, dice Margarita González Saravia. La aspirante a la nominación a la gubernatura de Morelos por la alianza de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista trata de decantar a quienes hoy serían sus adversarios políticos locales y les avisa que no será ella quien cause una ruptura; “yo acataré los resultados de la encuesta”.

En entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca, la empresaria y exdirectora de la Lotería Nacional advierte el deterioro del estado en materia de ecología, suministro de agua potable y saneamiento, desarrollo económico, generación de empleos, seguridad pública, relaciones políticas; frente a lo que debe hacerse un programa de desarrollo integral que defina las políticas públicas a realizar.

Asegura que para enfrentar la crisis política que padece el estado “es fundamental la reconciliación, pero no sólo con base en buenas intenciones, sino poniendo al centro los intereses de la sociedad, los del pueblo de Morelos y se establezcan proyectos comunes en los que se acuerde lo que se va a hacer, desde el presupuesto. El Ejecutivo debe dar certidumbre al estado y eso implica el diálogo con todos los sectores y todas las fuerzas políticas existentes y poder generar las condiciones de desarrollo del estado. No es fácil, hay situaciones de interés de grupo muy fuerte, pero si no hacemos este trabajo de reconciliación, diálogo, unidad, se nos puede ir el estado de las manos, y de hecho a veces se siente así porque el Congreso ha tomado una posición contra el Ejecutivo y el Ejecutivo contra el Congreso y hay elementos para la reconciliación y la unificación. Y también con todos los municipios del estado, no puedes decidir trabajar sólo con los de tu partido; el gobierno debe trabajar con todos, y el ejemplo es el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) que trabaja con todos los gobernadores de los estados sin importar a qué partido pertenezcan… (incluso aunque) hay una diferencia con la gobernadora de Chihuahua por lo de los libros de texto, no la deja sin presupuesto ni se lo condiciona”.

Hay reclamos de Morelos a las políticas federales, en materia de producción científica, energías limpias, estancias infantiles, apoyos al campo, la cancelación de recursos al programa de Pueblos Mágicos, por ejemplo; a lo mejor el reclamo tendría que ser al gobierno del estado que ni las manos metió para defender los intereses de Morelos- le decimos.

“Todo esto que mencionas fueron políticas nacionales que partieron de un diagnóstico del funcionamiento de las mismas, no fue algo tan arbitrario. Si bien se generalizó el tema, había diagnósticos en los que había claros números de cómo se mal usaba el recurso en muchos aspectos a través de intermediaciones. En el caso de los centros de investigación científica, efectivamente, aquí (en Morelos) tenemos 30 muy importantes. Se empezaron a entregar recursos, no sólo aquí, también en otros estados, para proyectos empresariales científicos que hoy son elefantes blancos".

“O sea, también hubo un desperdicio de recursos y ahí los científicos que son mis amigos no me van a dejar mentir, no hubo un seguimiento adecuado porque no es lo mismo ser científico que empresario. Entonces fracasaron muchos de estos proyectos, y sin embargo al erario le costaron muchos millones de pesos. Habría que hacer un análisis porque el tema de la ciencia y tecnología es fundamental para el estado y hay que hacer un programa muy puntual de en qué cosas pueden ayudar los centros de investigación al desarrollo político y social del estado, que yo creo que hay mucho, pero a través de diagnósticos muy claros de efectividad del uso de esos recursos.

“Lo de las energías limpias creo que la Ley Federal de Electricidad no impide el desarrollo de los proyectos; en Morelos tenemos que levantar la mano para que existan parques solares. Ahora con la termoeléctrica que ha sido muy complicado, pero ya está funcionando, se ha abatido mucho el costo de la luz para Morelos, pero ya tenemos energía propia que hay que complementar con la energía solar que la permite la ley. El problema es que anteriormente los grupos privados controlaban todo el programa de la energía y no el Estado. Hay ciertos sectores que tienen que estar en manos del Estado y uno es el energético”.

Y también habla de las guarderías: “Hay un déficit de guarderías, hay guarderías estatales y había muchas también que usaron mal los recursos públicos porque eran casas de particulares donde se les daba el recurso y no lo usaban para lo que era. Yo creo que las guarderías son fundamentales, hay que retomar el tema, pero con un nuevo esquema, yo digo que se fortalezcan las guarderías públicas, porque ahí sabes dónde está el recurso, y ver dónde son más necesarias, hay muchas madres solteras en el estado que requieren de mucho apoyo”.

Margarita González advierte que deben fortalecerse los programas de apoyo al campo, del que dependen 65 mil familias morelenses, como crédito a la palabra, programas de insumos, de mejoramiento de la infraestructura agrícola; “creo que en tres años efectivos que lleva el presidente (porque dos fueron de pandemia), se ha avanzado en muchos temas, energía, desarrollo del sureste, programas sociales y con una economía equilibrada, pero falta mucho”.

Una crítica que además es evidente en términos de resultados, que es esta de que el lopezobradorismo nos ofrece soluciones viejas a problemas muy nuevos, por ejemplo, las energías, la apuesta a la centralización de toda la función pública. ¿Margarita tiene esta visión?

“En la cuestión energética hay una política de autosuficiencia en materia de energía; para que nosotros lleguemos a las energías limpias faltan varios años. No puedes cortar una cosa si no existe la otra. En esa visión de largo plazo no puedes dejar sin petróleo y sin gas a todo lo que con ello funciona. Lo que pasa es que las energías limpias se dejaron en manos privadas y no con una visión de Estado, y entonces se volvieron negocios, y eso no le conviene a la población.

“Lo que hace el presidente es, lo viejo, que es la energía, la toma con una visión de Estado para tener el control de esa energía en beneficio del pueblo, no de los grupos de interés, pero no cerramos las puertas a la energía limpia, porque esa conversión va a llevar tiempo.

“En el caso de la Guardia Nacional, al contrario, es una visión nueva para enfrentar la inseguridad que trae décadas en el país. García Luna se manejaba con una policía federal controlada por el narcotráfico, no lo decimos nosotros ya es totalmente comprobable. La realidad es que el Ejército es la institución más disciplinada que existe, no quiere decir que no tengan errores ni los hayan tenido, pero como institución puede haber un control más fuerte para hacer lo que les toca que son los delitos de alto impacto. Yo creo que es un error de los ministros (de la Suprema Corte de Justicia), una falta de visión sobre la realidad en los municipios y sus decisiones no ayudan a la construcción de la paz. Ojalá y no necesitáramos a la Guardia Nacional, pero la requerimos porque un policía municipal o uno estatal no va a agarrar a los del crimen organizado, y toda esta gente que va a atender los delitos de alto impacto (la Guardia Nacional) se te pueden ir con el crimen organizado si no hay disciplina y el único que se las puede dar es el Ejército.”

Citando a Xóchitl Gálvez, ¿en tu equipo, se valen ladrones, rateros y pendejos?, le preguntamos

“Primero me parece que una persona que quiere ser presidenta de México no pueden ser sus consignas tan groseras, creen que a las personas les gusta eso, pero no, a la gente no le gusta que se hable así, menos los políticos. Lo sienten hasta como una agresión. Entonces, hay que cuidar mucho el lenguaje, y claro que hay que hablar de honestidad, de que los políticos cumplan un papel de servidores públicos y no de servirse a sí mismos, y nuestra gente es supertrabajadora, pero necesitan tener las condiciones para que se valore el trabajo que tienen”.

Sobre la encuesta interna de Morena en Morelos, ¿será a finales de octubre?

“Eso calculamos, hay que sacar las convocatorias, los registros, todas las personas que quieran para todos los cargos que se van a cambiar, también senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales. Calculamos que en septiembre se va a llevar todo eso y ya que estén registrados todos, se empezarán a hacer las encuestas. Ese es nuestro cálculo”.

¿Con cualquier candidato gana Morena?, preguntamos

“No hay que confiarse. Morena sí trae un 65 a 70 por ciento de intención de voto, no por los candidatos, sino por el presidente de la república, porque la gente del pueblo lo respalda, tal vez la clase media no, pero son menos, la mayoría del pueblo lo apoya. Pero ya le pasó a Morena que perdió Cuernavaca. Entonces es muy importante que los candidatos y candidatas tengan vínculo con la población, porque si bien Morena les ayuda a tener buena votación, pues que se la ganen también a través del trabajo que realicen. Por eso no nos podemos confiar”

Decías antes de la entrevista que hay diferencias fundamentales entre los proyectos de cada aspirante y en lo que cada uno representa…

“Sí, yo digo que hay diferentes experiencias de trabajo, de vida política entre los diferentes contendientes. Y eso marca cierta tendencia de la visión que se tiene de cómo hacer gobierno. Los que a lo mejor estaban en el PRI y se hicieron de Morena, hablemos los que venimos de la izquierda de muchos años trabajando, hay otros que entraron viniendo del PRD a Morena que ya fueron en etapas más electorales. Entonces sí creo que hay una diferencia en cómo vemos el poder, creo que quienes venimos de la izquierda y hemos vivido los cambios y las transformaciones desde hace cuarenta años tenemos una visión, como nuestro presidente, de que nuestro cargo no es sino un encargo de servicio al pueblo y a la comunidad. Porque no es que lo digamos de dientes para afuera porque es por lo que hemos luchado toda nuestra vida. Tal vez el que venga del PRI y cambia a Morena tenga la visión de lo que fue el gobierno del PRI, los que vengan del PRD tengan una visión más electoral, entonces sí hay diferencia de visión”.

Se prevé una ruptura en Morena, pasó con Marcelo Ebrard y acá también ocurrirá porque habrá damnificados de la encuesta cuyo futuro político completo está en la encuesta. ¿Cómo harán para evitarlo?

“Primero, como dice el presidente, cada quien va a tomar sus determinaciones; creo que a nadie le conviene salirse de Morena a menos que tenga un interés muy personal sobre su futuro político y esté dispuesto a aliarse con los que criticó tanto o con los que no coincide ideológicamente. Entonces creo que en el caso de Morena se ponen las reglas claras al principio y te tienes que adecuar a ellas y tener palabra. Y si ganas la encuesta qué bueno, y si no, al final es lo que se le va a preguntar a la gente del pueblo, y ellos van a decidir si vas o no. Creo que debemos ser consecuentes, si vamos a firmar algo, quien gane gana, y lo importante es el proyecto. Eso es lo que yo pienso. No me voy a salir de Morena porque confío en el movimiento y en el presidente López Obrador. Si llego a perder la encuesta lo acepto, y si gano voy a llamar a la unidad para que se sientan incluidos todos en el proceso, y no sólo a la unidad, sino a la construcción de un proyecto que vea por los intereses de los morelenses, no por los del partido o los de los grupos”.

¿Confías en tus adversarios?

“Confío en que todos los que están en Morena tienen que acatar las reglas y si ya después alguno decide irse por otro partido, es responsabilidad de cada quien. Con los que se queden vamos a construir la unidad de un proyecto por Morelos”.

¿Habrá reparto de cuotas entre los perdedores?

“Yo creo que sí porque siempre son negociaciones al final. Quien gane la gubernatura va a requerir de un Congreso que le ayude a transitar, no como está actualmente porque es muy complicado poder generar desarrollo si tienes el Congreso en contra. También los cargos federales, diputaciones y senadurías deben ser incluidos de manera permanente con el gobierno estatal para generar políticas conjuntas que ayuden a traer recursos públicos. Y los que queden dentro del gobierno estatal siempre que se apeguen a las reglas y actúen de manera honesta. Sí se van a tener que hacer negociaciones pero en torno a la política, no a intereses personales”.









