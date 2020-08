"El rango es amplio para que Morelos se mantengan en semáforo naranja"

EL Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presenta un mayor porcentaje de letalidad con un 27.3% en comparación con otras instituciones como los Servicios de Salud que tienen un 11.9%, el ISSSTE un 20 por ciento, los hospitales privados un 16%, y los que tienen bajo su tutela la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la letalidad más baja con a penas el 1 por ciento.

Si de positividad se trata la Sedena ocupa el primer lugar con el 62 por ciento, le sigue el ISSSTE con un 57.8%, el IMSS con un 51%, los privados con un 44%, los Servicios de Salud un 42%.

El Secretario de Salud Marco Antonio Cantú Cuevas, dijo que Morelos se mantendrá por dos semanas más en el color naranja ya que "el rango es amplio" para alcanzar los puntos que requiere este color de la semaforización.

Esto debido a que los casos activos han ido en un rango de 190 a 200 por semana, además de otros indicadores en donde el estado se encuentra en niveles estables como la ocupación hospitalaria y la letalidad.

Mas de 11 mil personas han sido estudiadas desde el mes de marzo, a quienes se les aplica una prueba de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), deben cumplir con criterios operacionales como son los síntomas más recurrentes como la fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar y se agregan otros "pérdida del olfato y del gusto".

En torno a la utilización de pruebas rápidas o serológicas, el director de Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud, Daniel Madrid González, dijo que estas no deben "auto tomarse" ni tampoco interpretarse si no se es un profesional de la salud ya que no son confiables.

Los expertos coincidieron con las palabras del Subsecretario Federal Hugo López-Gatell, quien dijo que estas pruebas no son "diagnóstica", es decir, que no descartan ni confirman si el paciente es positivo a Covid-19 al existir la posibilidad de interpretarse de manera errónea.

"No es una prueba recomendada, al igual que los medicamentos no se debe auto tomarse, en caso de que lo hagan debe ir con un experto a que las interpreten; si el resultado fuera positivo debe acudir a que les apliquen una prueba de PCR para confirmar porque puede haber falsos positivos o falsos negativos".

Ansiedad puede acentuarse en pandemia

La ansiedad es a segunda causa de consulta en los Servicios de Salud de Morelos reconoce Yurica Ríos Quintero, encargada de despacho de la jefatura del Departamento de Control de Enfermedades.

Este trastorno en la salud mental puede llegar a ser discapacitante pues la persona puede prestar temor o pánico al salir sola de casa, incluso dormir sola y vive con el miedo a contagiarse de Covid-19.

Quienes la padecen presentan sudoración excesiva, dificultad para respirar, dolor abdominal, taquicardia y situaciones de pánico, comerse las uñas y arrancarse el cabello.

El personal de primera línea en el sector salud como son médicos y enfermeras son las que mayor vulnerabilidad presentan, seguidos de los niños, quienes ya tienen un trastorno mental, adultos mayores, y aquellos que ya padecieron del Covid-19.

"Las cifras indican que a nivel nacional 7 de cada 50 personas padecen de ansiedad, 10 de cada 70 están ligados al alcoholismo, entre un 20 y un 45 por ciento tenían antecedentes de alcoholismo. La ansiedad se derona cuando se dan situaciones de miedo, pánico, por ello es importante Identificar los síntomas a tiempo".

