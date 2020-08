Médico vence al covid-19 el día de su cumpleaños en el IMSS Morelos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que, el pasado 18 de agosto fue dado de alta un médico, fecha en la que cumplió justamente 51 años. El galeno fue atendido en el Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MF) No. 1, en Cuernavaca, Morelos, quien logró recuperarse de Covid-19.

El médico cirujano, Rafael Osorio Rojas, adscrito al Hospital General de Zona (HGZ) No. 7, de Cuautla, ingresó el pasado 18 de junio al IMSS y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y después de su evolución fue enviado a su domicilio para continuar con su recuperación.

“Agradezco y hago un reconocimiento al personal del HGR/MF No. 1, por el esfuerzo y dedicación que me brindaron; y no existe forma de pagar sus oraciones y sus acciones; hoy les honro por su heroica labor”, expresó el médico.

Debido a que el paciente fue sometido a una traqueostomía, para apoyarlo en su respiración; fue mediante señas, el apoyo de un cuaderno para escribir algún mensaje, así como con la interpretación de su esposa en algunos momentos, de esta forma pudo describir el médico su experiencia en estos dos meses en el hospital.

Detalló que, los principales síntomas que presentó en su ingreso a Urgencias fueron: diarrea, cansancio intenso, disnea (dificultad para respirar), entre otros.

La médica intensivista, Alejandra Ponce Ponce, adscrita al HGR/MF No. 1, explicó que el doctor Osorio presentó un deterioro respiratorio muy rápido por la enfermedad, por lo cual se tomó la decisión del manejo avanzado de la vía aérea.

Señaló que, en su ingreso al HGR No. 1, presentó tos intensa, así como el desarrollo de disnea de manera abrupta. Mencionó que en la Unidad de Cuidados Intensivos se utilizó la pronación temprana (poner boca abajo al paciente), para ayudar en su respiración, inmunomoduladores para manejo de COVID-19 (inmunoglobulina y tocilizumab), además de antibióticos de amplio espectro para evitar sobre infecciones.

Asimismo, señaló que el doctor Osorio Rojas fue candidato para recibir dos dosis de plasma, esto por el tiempo de evolución y el estado de hiper-inflamación en el que se encontraba.

Al respecto, dijo que fueron dos semanas muy difíciles de ventilación mecánica y sedación con parámetros altos, y a la tercera semana se determinó practicarle la traqueostomía para facilitar el paso de aire a los pulmones.

“Es sorprendente la evolución del estado de salud del médico porque el riesgo de fallecer en la segunda y la tercera semana de hospitalización era bastante alto, ante una posible sobreinfección”, dijo.

De esta manera, entre aplausos y una valla humana hecha por trabajadores del HGR/MF No. 1, el Dr. Rafel Osorio Rojas, abandonó el nosocomio y agradeció todo el apoyo durante estas semanas y dijo que su único deseo en esta fecha tan importante es “salud para todos”.

