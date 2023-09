El mayor obstáculo de Morena en Morelos es su dirigente: Nueva Alianza

El presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Morelos, Ulises Bravo Molina utiliza a mercenarios para fracturar y desestabilizar en las elecciones internas, y este es el principal obstáculo que les impide lograr coaliciones con otros partidos, considera Mario Luis Salgado Salgado presidente del Partido Nueva Alianza (PNA), por lo que, mientras continúe la división dentro del partido no habrá alianzas.

"Primero que se pongan de acuerdo ellos, y que su delegado en funciones, el señor Ulises Bravo deje de hacer acciones intervencionistas que respete, que no use mercenarios para tratar de fracturar", manifestó.





En este sentido, lo mejor para el partido sería remover a Bravo Molina, “Cuando nombran delegados son susceptibles de cambios, no están registrados de manera formal, un presidente (de partido) no puede cambiarse o un comité de partido político no puede cambiarse en un proceso electoral, la ley no lo permite, pero un delegado sí se puede remover… En Morena lo necesitan urgentemente, no tienen condiciones al interior, ni condiciones para aliarse con otros partidos, porque ¿Qué van a ofrecer?”.

A principios del mes de agosto del 2023 fue cuando el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Mario Delgado, nombró como delegado en funciones de presidente a Ulises Bravo Molina en el estado.

Cabe mencionar que Bravo Molina logró el nombramiento de consejero político estatal al obtener el triunfo en la selección interna de Morena. Sin embargo, sus contrarios políticos promovieron un recurso de impugnación, por lo que en septiembre del 2022, el Tribunal del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por unanimidad de votos su registro como consejero.

Actualmente y después del nombramiento, el proceso jurídico deberá notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) de la situación, una vez terminado el proceso, tomará protesta en el cargo de delegado en funciones de presidente para el partido en el estado durante el proceso electoral 2023-2024.