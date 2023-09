Nueva Alianza aún no define ir con Morena en elección de Morelos

El presidente del Partido Nueva Alianza (PNA), Mario Luis Salgado Salgado señaló que como partido sí creen en una Cuarta Transformación, puesto que a nivel federal el proyecto avanzó; sin embargo, a nivel estatal continuarán analizando la propuesta de una coalición con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Creemos en ese proyecto, no en las personas, por eso en Morelos todavía lo estamos revisando, porque en todos lados hay oportunismos, y en todos lados quieren aprovecharse de la capacidad y fuerza política de una organización, para sus intereses", explicó.

Mario Luis Salgado expuso que hay mercenarios y compañeros que se prestan a colaborar con quienes maltrataron a personal del magisterio, así como quienes usan los recursos públicos para hacer campañas o para usos personales.

El presidente del PNA señaló que las posibles alianzas con otros partidos políticos, tienen que ser con base a la construcción de los consejos estatales, distritales y municipales.

Señaló que en Morelos, el dirigente de Morena es intromisorio, por lo que no hay una buena relación o acercamiento: "Nosotros estamos creando una fuerza ya muy sustantiva... nosotros ya venimos fuertes tanto en la construcción del consejo de los comités... A nivel nacional nosotros ya estamos aliados con la doctora Claudia, por lógica se entiende que lo haríamos aquí en el estado, pero tienen un dirigente tambaleante, que no respeta, intromisorio que quiere participar en la vida interna de su sindicato, en la vida interna de otros partidos políticos. Entonces lógico, no hay una buena relación, si no se acerca con los suyos, menos con nosotros".

Mario Luis Salgado indicó que en la entidad, Morena necesita urgentemente un cambio de dirigente, ya que el actual no cuenta con las condiciones suficientes dentro del mismo partido, ni para estar en coalición con otros partidos políticos.

En cuanto al aspirante para la candidatura que el PNA tiene en miras, refirió que se trata del diputado Agustín Alonso; además enfatizó en que a pesar de analizar las coaliciones, dijo que se encuentran con las condiciones para participar solos.