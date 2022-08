El desabasto de vacunas es nacional y continuará

Los primeros 18 mil menores de 5 a 11 años de edad que recibieron la dosis contra Covid-19 en Morelos han comenzado a cumplir los más de 42 días que marca la Guía de Aplicación como tiempo máximo para recibir la segunda dosis, y en este sentido el delegado federal e integrante de la Brigada Correcaminos, Raúl Anaya Rojas dijo que esto podría tardar aún más.

“Había comentado el subsecretario de Salud Pública federal, Hugo López Gatell, que para menores incluso podrían llevarlos como la AstraZeneca que va hasta los 80 días, y no pasaba nada, es muy diferente la condición de los niños; esta aplicación podríamos alargarla. Hay posibilidad de que si se alargue y no se pierda la efectividad de la aplicación de la primera, es lo que comentó él no significa que por norma debe suceder así”.

El pasado 27 de junio los responsables del Programa de Vacunación contra Covid-19 en el estado, abrieron la primera convocatoria para este grupo de edad con 13 unidades médicas disponibles, por lo que a la fecha han cumplido entre 50 a 55 días posteriores y aunque este tiempo sigue transcurriendo el desabasto a nivel mundial del biológico Pfizer Pediátrico retrasa un nuevo llamado.

“No nos llegó ningún tipo de vacuna, estamos sacando de 18 años en adelante rezagados con Cansino, es lo último que nos queda por aplicar. No hay abasto de parte de las proveedurías internacionales, está igual en todo el país porque no llegó”.

Este lunes 22 de agosto solo se abrió un módulo para los menores de 5 a 11 años de edad en el Hospital Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde se aplicarán 6 mil 800 primeras dosis, que se sumarán a las 103 mil dosis aplicadas a nivel estatal.

De no llegar más dosis para menores y hayan regresado a la escuela, los módulos operarán con horarios ampliados que vigilarán que la fecha coincida con las primeras fechas de aplicación, así como en fines de semana a fin de evitar el ausentismo; llevar el biológico a las escuelas quedó descartado.

