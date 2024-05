Las pollas de Álvaro Obregón: una tradición de 44 años en Cuernavaca

¿Leche de sabor con huevo? Hace 44 años comenzó la historia de los famosos esquimos o pollas de la avenida Álvaro Obregón, muy cerca del primer cuadro de Cuernavaca.

Las bebidas son toda una sensación entre locales y visitantes, por dos importantes características: llevan huevo y si los quieres para llevar, te los dan en bolsa.

Este singular producto es creado por el señor Salvador Guevara, quien le ha dado su toque a esta singular bebida que es ideal para refrescarte del intenso calor que se ha sentido durante los últimos días en el estado en general.

“Gracias a Dios nos ha dado la gracia para la preparación de este producto”, comentó el señor Salvador a El Sol de Cuernavaca.

Los sabores van desde fresa, nescafé, vainilla, rompope, fresa y chocolate, y su precio es lo mejor: uno “normal”, o sea sin huevo, tiene un costo de 35 pesos. Si lo quieres con un huevo, cuesta 39 y con dos cuesta 42 pesos.

Para los más exigentes: Con huevo el precio de los esquimos aumenta cuatro u ocho pesos. / Luis Flores / El Sol de Cuernavaca

¿Cuál es el sabor favorito?

Uno de los más pedidos es el de vainilla. Desde muy temprano, las personas hacen fila para degustar su esquimo, pues abren a partir de las 06:00 horas y a las 11:00 prácticamente terminan. Pero si tienes suerte, te pueden atender después de la hora de cierre.

El negocio comenzó porque hace más de cuatro décadas, Salvador se quedó sin empleo y alguien lo impulsó a poner este negocio.

“Empezó como una situación de que yo me había quedado sin empleo, en aquel tiempo y alguien me dijo pues pon un negocio. Mi vida ha sido siempre de comerciante y esto pues me ayudó y gracias a Dios aquí seguimos”.

Lo puedes tomar ahí o te lo puedes llevar en tu bolsa, si es que llevas prisa, o te puedes quedar a degustar. La bolsa incluso es por higiene, comenta Salvador.

¿En dónde se ubican?

Están ubicados en la avenida Álvaro Obregón número 808, a unos metros del hospital ISSSTE y muy cerca del centro histórico.