"Los Güeros del Kiosko", una tradición que sobrevive a la pandemia

En Cuernavaca existen negocios muy tradicionales pero ninguno se compara a las juguerías ubicadas en el kiosco que adorna el Jardín Juárez, una de las plazas más representativas y bellas de la capital del estado.

El kiosko de Cuernavaca creado por Gustavo Eiffel, el mismo creador de la Torre Eiffel de París en Francia, señalan cronistas, alberga en la actualidad cinco negocios representativos y muy conocidos donde son especialistas en la venta de jugos, esquimos, escamochas, cerveza de raiz, yogurt y hasta helados hechos con fruta y verduras frescas.

Los pequeños locales de apenas cuatro metros de ancho por cuatro metros de largo, aproximadamente, se ubican donde alguna vez estuvieran las bodegas para guardar sillas y herramientas, ya que en la parte superior del armatoste de hierro se instalaban diferentes orquestas para ofrecer conciertos, mientras los cuernavacenses, principalmente adultos mayores, bailaban danzón en la explanada del zócalo.

Sin embargo, pese a las complicaciones que se han generado al paso de los años, la pandemia de Covid-19 vino a reducir por completo la venta de las juguerías, al mantenerse restringido el acceso al zócalo, en especial las bancas que eran un punto de reunión para cientos de morelenses y visitantes que a su vez se refrescaban con los jugos, licuados y esquimos que ofertan.

Martha Rosales Luna comenzó a trabajar en “Los Güeros del Kiosko” justo cuando inició la contingencia sanitaria en Morelos, la comerciante consideró este tiempo como uno de los más complejos, en especial al tener que cerrar tres meses durante el periodo de mayor aislamiento social, los empleados no laboraron y por ende no recibieron su pago.

Y es que como medida preventiva y para evitar la aglomeración de personas en el Centro Histórico de Cuernavaca, las autoridades cerraron de manera parcial tanto Plaza de Armas como el zócalo, tanto los boleros, los puestos de periódicos y las juguerías que forman parte importante de este sitio icónico desaparecieron por unos meses.

La comerciante afirmó que a pesar de las dificultades en este tiempo, “Los Güeros del Kiosko” no accedieron a ningún apoyo por parte del gobierno; el hecho de poder abrir, aclaró, no significo un respiro, ya que si bien son cuatro personas las que atienden en la mañana y cuatro por la tarde, como parte de las medidas de seguridad sanitaria, la plantilla laboral tuvo que disminuir, dividiéndose los días de la semana para trabajar.

A un año de que se decretará la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, Martha Rosales Luna, exclamó que las ventas continúan bajas, antes vendían el 10 por ciento, hoy apenas alcanzan el cuatro hasta el cinco por ciento de ventas.

“Bajo mucho la venta, la gente ya no sale, quedo espantada, hay muy poca venta, apenas nos estamos recuperando pero sí bajo muchísimo, disminuyó más de la mitad de lo vendíamos como la tercera parte, bajo mucho y sí afecta”.

“Nos afecta que estén clausuradas las bancas porque la gente no se puede sentar y dicen “es que nos queremos tomar un jugo pero no nos podemos sentar”, pero también deben entender que con la pandemia no pueden sentarse, aunque hay gente que de plano no entiende y se sienta”.

Desde 1950 “Los Güeros del Kiosko” bajo el salmo “Dios creo los árboles y las plantas, que dan semillas y frutas para el alimento del hombre”, ofrecen experiencia y un lugar de tradición en el que se puede encontrar una variedad de bebidas, especialmente jugos de frutas, licuados, gazpachos, malteadas, esquimos o postres, garantizando son los mejores en todo Cuernavaca.

Con 71 años de historia han brindado a sus clientes el mejor sabor con sus legendarios jugos de fruta, mango, piña, plátano, guayaba, melón, papaya, naranja, fresa, guanábana y más, que además de deliciosos aportan vitaminas que cuidan la salud y la buena alimentación porque todo es cien por ciento natural y a los mejores precios.

Entre sus listas de especialidades manejan desde jugos curativos y jugos proteínicos hasta postres, todo relacionado a la gastronomía natural y curativa. Todos sus productos están a los mejores precios, según su página de internet, mantienen costos desde 35 a 40 pesos, “garantizando un excelente sabor para tu paladar”.

“Los Güeros del Kiosko” se mantienen en contante actualización en cuanto a combinaciones, asistiendo a cursos constantemente con el objetivo de satisfacer el gusto de sus clientes y ayudarlos a cuidar su salud con jugos cien por ciento naturales.

“Los Güeros del Kiosko” continuarán abiertos ofreciendo calidad y exquisitez en cada uno de sus productos como el día uno, en un horario de lunes a domingo de 7 de la mañana a 11 de la noche en el Jardín Juárez del centro de Cuernavaca.

Morelos hoy se encuentra en color naranja del semáforo epidemiológico y las juguerías del zócalo de Cuernavaca están en espera de recibir con calidez y amabilidad a los cuernavacenses y visitantes que desean refrescarse y disfrutar un rico jugo, licuado y esquimo de todos los sabores; hay productos para todos los gustos.