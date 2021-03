Sobrevive de la venta de carbón pese a la pandemia

La señora Margarita Romero Flores es conocida en los pasillos del histórico mercado “Adolfo López Mateos” por la calidad no solo en su producto, el carbón, sino también por la calidad en su servicio, al recibir con una gran sonrisa a sus clientes pese a las adversidades que puedan suscitarse en el camino, como es la pandemia de Covid-19.

El negocio de venta de carbón y leña ubicado en la sección del expendio del carbón del centro comercial “Adolfo López Mateos”, principal central de abasto en Morelos, esta a cargo de Margarita Romero Flores y sus cuatro hermanas; desde muy pequeña se ha dedicado a la venta de este producto que podría considerarse de primera necesidad para algunos ciudadanos y es que el local ha pasado de generación en generación.

En casi 45 años de experiencia, la comerciante afirmó a “Juntos Crecemos” que nada se ha comparado con la pandemia de Covid-19, misma que logró disminuir sus ventas hasta en un 30 por ciento debido a que sus principales clientes son restaurantes, que los meses de mayor aislamiento social decidieron bajar sus cortinas y por ende, dejar de comprar el carbón para preparar sus productos.

“Sacábamos para lo más básico, había días en lo que no nos alcanzaba para nada; si llegaban a adquirir el producto pero como estaba muy feo ya no venían a hacer las compras; por acá estaba bien solo, no había nada de gente”.

Y es que a quienes podría catalogar como clientes son los negocios de venta de hamburguesas, pollo al carbón, pozole, elotes, los cuales padecieron considerablemente la escases de clientes en las calles pese a ser considerados como actividad esencial durante el tiempo de confinamiento obligatorio.

La mejor temporada para el negocio de carbón y leña son los meses de noviembre y diciembre pero también la época de lluvias; el año pasado apenas obtuvieron el 50 por ciento de ventas, en comparación con el 80 a 90 por ciento que llegaban a alcanzar en años anteriores.

“En diciembre vienen más consumidores, la gente es variada, pueden venir en familia porque asan una carne, son fiestas decembrinas, hacen fogatas, cualquier persona puede venir y la leña también se llega a vender aunque es muy poco, de un 10 al 20 por ciento llega a salir”.

La señora Margarita Romero Flores expresó que han logrado subsistir ante la situación sanitaria, la indiferencia de las autoridades y la falta de clientes por la necesidad y al no tener otro mecanismo de ingresos para solventar los gastos de su familia.

Refirió que en la sección de carbonería del mercado “Adolfo López Mateos” no accedieron a ningún apoyo económico por parte de las autoridades, como parte del centro comercial a cada área les entregaron una despensa aunque solo fue una.





Aunado a está situación, padecieron a mediados del año pasado la escases del producto proveniente de Villas del Carbón en el Estado de México, mientras que actualmente han tenido que soportar el incremento en el precio del carbón, que aumento de 180 a 200 pesos, “sí nos afectó mucho la verdad porque luego el carbón viene muy feo y luego 20 pesos, imagínese, sí nos afecto y fue mucho lo que le subieron pero a fuerza lo tenemos que comprar por la facturación tenemos que comprobar en Hacienda”.

La sección de carbonería del mercado “Adolfo López Mateos” esta conformada por alrededor de 23 mujeres comerciantes, principalmente mujeres mayores, quienes están acompañadas de sus hijas o nietas. El corredor esta integrado por pequeños locales de apenas medio metro de ancho con metro y medio de fondo donde guardan costales y cubetas llenas con carbón, el piso pintado en color negro caracteriza esta área del centro comercial.

Desde muy niña la señora Margarita Romero Flores tuvo sus primeros pininos en el negocio de la venta del carbón que comenzó con sus abuelos en el área conocida como el Circo, posteriormente quedo bajo la titularidad de su mamá y hoy esta bajo la dirección de las hermanas Romero Flores.

“No es una bonita labor, es muy sucio y el polvo nos afecta a las vías respiratorias pero no tenemos otro oficio más que aquí y nos tenemos que aguantar. No, no hemos considerar cerrar definitivamente porque no tenemos otro sustento nada más que aquí y hemos estado aquí aguantando pero aquí estamos”.

En estos tres meses del 2021, la comerciante refirió que, las ventas han comenzando a incrementar, no mucho pero sí para seguir saliendo adelante, “la verdad sí tenía miedo pero era necesario que una persona de la casa saliera a trabajar”.

Margarita Romero Flores se va turnando los días de la semana con sus hermanas, a ella le tocan los lunes y viernes.

El negocio de la señora Margarita se ubica en el primer local de la zona del expendio del carbón en el mercado “Adolfo López Mateos” de lunes a domingo hasta las 17 horas, ya que, de igual forma, por la crisis sanitaria redujeron su horario de las 19 horas a las 17 horas.

La cubeta de carbón tiene un costo de 40 pesos, mientras que el bulto de carbón esta en 180 y 300 pesos, la leña esta en 80 pesos el costal, “es más económico que el super”.