"Tacos Charlie" lucha contra la pandemia con sazón y calidad

Hace casi 41 años los reconocidos "Tacos Charlie" provenientes de la ciudad de Taxco en Guerrero arribaron a la capital del estado ofreciendo un sazón diferente y único en Cuernavaca, lo que generó enseguida fueran del agrado no solo de los cuernavacenses sino de visitantes, en especial de la Ciudad de México.

"Tacos Charlie" es de los pocos negocios en Morelos que puede decir con orgullo que entre su larga gama de clientes han figurado reconocidos personajes no solo del ámbito político sino también deportivo y artístico, como Joan Sebastian, Rene Strickler, Ernesto Laguardia, Nina Santos, Maná, Banda MS, Banda El Recodo, entre muchas más.

Sobre calle Cnel. Ahumada 18 esquina Luis Spota bajando de Casa de Piedra sobre avenida Plan de Ayala, se ubican los más reconocidos y tradicionales tacos de carne de res estilo Guerrero, donde los comensales no solo pueden encontrar una exquisita comida sino también recibir un trato ameno, agradable y de calidad, como si estuvieras comiendo en casa en compañía de familia y amigos.

Roberto Torres, encargado de “Tacos Charlie”, recordó que fue en 1980 cuando su suegro, Carlos Ávila “Charlie” junto con su esposa decidieron transformar el guisado de su abuela en un negocio; fueron los precursos de los tacos de mole de olla estilo Guerrero, lo que le dio un toque distinto y único a todo lo que se estaba vendiendo en la ciudad, “el caldo lleva unas hierbas que son de Guerrero esa es la esencia principal del guisado, son muchas especies de allá”.

“Tacos Charlie” tuvo sus pininos una calle antes de donde se ubican actualmente, en calle del Mirador, pero ante la construcción de un hotel decidieron moverse por la seguridad de los comensales, en calle Cnel. Ahumada 18 esquina Luis Spota tienen ya un local establecido que es propiedad de la familia Ávila, al ser un negocio cien por ciento familiar.

Sin embargo, la llegada del Covid-19 a la entidad morelense obligó a “Tacos Charlie” a modificar por completo su plan de servicios, durante el mayor periodo de aislamiento social por la contingencia sanitaria su servicio fue todo para llevar; además que acatando las disposiciones de Protección Civil han tenido que reducir su horario de trabajo, antes se mantenían abiertos en un horario de 8 a 21 horas, hoy solo pueden abrir sus cortinas de 9 a 15 horas, “lo que realmente se ve reflejado en nuestras bajas ventas”.

Para “Tacos Charlie” sus principales clientes son personas de la Ciudad de México que tienen casa en Morelos y vienen a pasar el fin de semana pero ante las restricciones que se han aplicado la presencia de estos comensales ha disminuido hasta en un 70 por ciento, teniendo que aplicar diferentes tipo de promociones para atraer nuevos clientes y subsistir con lo básico.

“En la actualidad la gente local ya no consume porque es lógico estamos guardando el dinero para una eventualidad, enfermedad o algo así; realmente solo estamos subsistiendo con lo básico y al día para tratar de no cerrar el negocio, es el fin porque en la actualidad muchos negocios se están cerrando y es porque ya no hay recursos ni ventas”.

Mencionó que por las medidas de seguridad sanitaria han tenido que mantener una distancia de hasta dos metros y medio con sus comensales, lo que considera un alejamiento que sí afecta a la llegada de recursos, toda vez que los clientes no se sienten igual de apapachados, “ellos piensan que tenerlos pegaditos es como tenerlos más cercanos al negocio y realmente nos afecta mucho”.

Aunque a decir de Roberto Torres lo que ha logrado puedan subsistir en medio de la adversidad es la calidad en su trato, algo que ha distinguido y seguirá diferenciando a “Tacos Charlie” del resto de su competencia, puesto que si bien pueden estar alejados, siempre los reciben con una gran sonrisa y una buena plática.

De “Tacos Charlie” depende cinco familias, por lo cual, afirma, no tienen ni tendrán la intención de cerrar este negocio de tanta trascendencia en la historia de la ciudad.

“A pesar de los años y la competencia que pudiera haber la calidad es por lo que “Tacos Charlie” ha sobresalido todos estos años, “es la misma calidad que siempre”.

En esta época de crisis “Tacos Charlie” no accedió a ningún apoyo por parte de las autoridades, al considerar que a la larga representaría una mayor afectación económica por los intereses que se pudieran generar; no obstante, Roberto Torres considera que lo que podría beneficiar realmente a los negocios en la entidad es un apoyo de publicidad turística del estado, “como ha ocurrido en otros estados, que veamos publicidad de Morelos en los medios de comunicación, eso necesitamos para que nos vuelvan a visitar personas”.

Una vez por semana “Tacos Charlie” desinfecta el negocio y cuentan con cada una de las medidas de seguridad sanitarias, brindando seguridad a sus visitantes, “tanto los cuidamos a ellos, como a nosotros nos cuidan”.

En cuatro décadas lo que ha mantenido a flote a “Tacos Charlie”, asegura, es el sazón y la calidad en el servicio que han ofrecido año con año, contando con unos ricos tacos de barbacoa de res y salsa para todo tipo de gustos, desde ajonjolí, que es la reina de la casa, salsa de mango, salsa de jumil, habanero con mango, chile costeño, habanero con naranja, rajas de habanero con rábano, hasta las más tradicionales.

“Tacos Charlie” se encuentra abierto en un horario de lunes a domingo de 8 a 15 horas en calle Cnel. Ahumada 18, esquina Luis Spota, colonia Chapultepec. Ofreciendo tacos de barbacoa de res y consomé.