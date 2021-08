[Juntos Crecemos] Consiente tu antojo con una chamoyada

Emprender un negocio puede resultar complicado para muchas personas; sin embargo, con ganas y una buena investigación de mercado hay mayores posibilidades de éxito.

Este es el caso de Erika Mercado Vega, quien desde hace tres años optó por abrir su propio negocio de botanas, Chamoyadas, Cuatro Hermanos en Cuernavaca; si bien la pandemia de Covid-19 ha representado un gran reto, al tener días en que no obtiene ni una sola ganancia, actualmente se mantiene con esperanza, fe y mucho sazón.

Chamoyadas, Cuatro Hermanos nació por la intención de Erika de ayudar con los gastos de la casa y al observar una necesidad de mercado. En su hogar contaban con un local vacío y fue así como obtuvo el impulso para transformar una idea en un negocio hecho y derecho. Hasta ese momento ella se dedicaba plenamente al hogar.

El negocio abarca una amplia gama de productos desde frappés, tortas, chicharrones preparados, papas a la francesa, dorilocos, plátanos fritos, elotes y sopas preparadas.

“Escogí este giro porque consideré que sería necesario y podría solventar una necesidad de mercado, mis principales clientes son los padres de familia, oficinistas y niños que van para la escuela y quieren comprar una botana o un desayuno porque en las mañanas no les da tiempo de desayunar, entonces buscan que la torta, que un juguito, un esquimo y es más rápido”, expresó la comerciante.

Previo a la emergencia sanitaria, las ganancias de Chamoyadas, Cuatro Hermanos se mantuvieron muy buenas, pero ante la llegada de los primeros casos de Covid-19 al estado y el aumento de las restricciones por confinamiento, fueron en picada.

Chamoyadas, Cuatro Hermanos abrió sus puertas hace tres año / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Erika Mercado Vega perteneció a los negocios afortunados, puesto que no tuvo que bajar sus cortinas, aunque las ventas no han logrado mejorar a más de un año del Covid-19, “se mantuvo abierto pero las ventas fueron muy bajas, había días en que no vendía nada”, por ello, durante una semana, decidió cerrar esperando que la situación pudiera mejorar.

La llegada de la pandemia supuso un reto para el negocio, ya que durante los primeros meses las ventas cayeron considerablemente, pero el negocio se sumó a la modalidad para llevar, logrando mejorar así un poco las ventas.

“Casi no salía (dinero), era todo para llevar y yo no podía tener a mis clientes aquí porque también era una llamada de atención, no podía tener mucha gente y a mis clientes les gusta comer aquí, sus papas con refresco o dorilocos y es algo benéfico para mí porque se les llega a antojar otra cosa”.

Erika Mercado compartió que lo más importante en este tiempo ha sido la paciencia, la constancia y la perseverancia, aunque ha tenido momentos difíciles, también ha sido consciente que la situación es compleja para todos. El miedo al contagio ha estado presente pero el deseo y necesidad por salir adelante es más fuerte.

En los últimos años la venta de botanas ha ido en aumento en la capital del estado, en cada colonia se cuenta con un negocio de este giro; no obstante, lo que prevalece y logra rebasar a la competencia es el sazón y calidad en los productos, lo que ofrece Chamoyadas, Cuatro Hermanos, frappés, tortas, chicharrones preparados, papas a la francesa, dorilocos, plátanos fritos, elotes y sopas preparadas para todos los gustos y a bajo costo.

El negocio abarca desde frappés, tortas, chicharrones preparados, papas a la francesa, dorilocos, plátanos fritos, elotes y sopas preparadas / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Hacen falta las escuelas

Un sector fundamental en la economía son las escuelas debido a que la misma movilidad que genera el ir a clases presenciales fluye la economía, Erika Mercado confirmó que hacen mucha falta los estudiantes, ya que con el cierre de las escuelas no llegan padres de familia en busca de un almuerzo para sus hijos o estudiantes que regresan a sus hogares en busca de una rica botana.

“Casi no había gente en las calles y vendía sólo para llevar cuando antes se quedaban aquí (en el negocio) y compraban que las papas, la galletita, entonces sí, sí me afectó porque ya no se vende igual”.

Como salieron de vacaciones el negocio se mantuvo cerrado pero hoy ya regresó a la normalidad, confiando en que ante el inminente regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto la situación económica pueda mejorar.

Chamoyadas, Cuatro Hermanos está a cargo de Erika Mercado Vega, pero también le ayudan su marido y su hija, mientras los demás cuidan el negocio, la comerciante aprovecha para hacer labores del hogar, ella se encarga de preparar las botanas.

A sus clientes les pide acatar cada uno de los protocolos sanitarios, usar gel antibacterial, el cubrebocas y respetar el distanciamiento social.

Chamoyadas, Cuatro Hermanos tiene productos para todas las temporadas, si hace mucho calor hay chamoyadas de distintos sabores, o frappés y refresco, si hace frío pueden degustar de unos dorilocos, chicharrón preparado o papas de la francesa.

Erika Mercado recomendó a todos aquellos que deseen emprender un negocio hacerlo sin miedo, “les diría que no tengan miedo, que tengan valor para ayudar y tengan su negocio porque todo se vende, si se come se vende”.

Chamoyadas, Cuatro Hermanos se ubica en Camino Real a Ahuatepec, Lomas de la Herradura, en Cuernavaca, Morelos, en un horario de 9:00 a 20:30 horas de lunes a sábado y los domingos de 9:00 a 15:00 horas.