Diputada presenta iniciativa de igualdad salarial

En el marco del día internacional de la igualdad salarial que se conmemora cada 18 de septiembre, la diputada Federal de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de igualdad salarial, que consiste en una remuneración idéntica entre mujeres y hombres por el mismo trabajo.

La legisladora precisó que en todas las etapas de la historia las mujeres hemos exigido el reconocimiento de nuestros derechos y el respeto a nuestro lugar en los sitios tradicionalmente entendidos como masculinos.

No obstante, la diputada destacó que de acuerdo con el Inegi las mujeres contamos con un ingreso por hora de 49.40 pesos, mientras que los hombres reciben 54.10 pesos por hora laborada, es decir nosotras recibimos 4.7 pesos menos que los hombres por cada hora de trabajo igual. Esos pesos menos en nuestros bolsillos tienen su causa en estereotipos, “aquellos que dicen que las mujeres al no ser proveedores no necesitamos ganar más”.

Otro de los puntos a los que hizo referencia la legisladora de Morelos de esta iniciativa, es que se eviten actos de discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral y en la comunidad misma, ya que tenemos tareas extra laborales que atender en el hogar.

“Estas desigualdades que vivimos las mujeres se traducen en diversos tipos de violencia contra las que luchamos todos los días e impulsamos la realización de acciones que vayan mucho mas haya del discurso”, enfatizó la diputada Jessica Ortega.

Desde la más alta tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora de la bancada naranja, Jessica Ortega, dijo que es momento de que el estado a través de sus entes públicos tenga entre sus atribuciones el apoyo real a las mujeres, basta de nombrar en foros nacionales e internacionales los beneficios del empoderamiento económico sin respaldar estas palabras con políticas públicas y prerrogativas en favor de las mujeres.

“Basta de invisibilizar las labores de cuidado realizadas por las mujeres en su día a día y que repercuten directamente a su desarrollo económico disminuyendo sus jornadas y su capacidad laboral”.

Antes de concluir su participación, la diputada Jessica Ortega hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores de las diferentes fuerzas políticas para no dejar pasar la histórica oportunidad de abonar a la autonomía económica de las mujeres y acortar la brecha salarial en México.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local