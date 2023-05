DIF Cuernavaca celebra a las mamás este 10 de mayo

El DIF municipal de Cuernavaca a través de redes sociales lanzó la convocatoria para todas aquellas mamás que quisieran compartir un momento agradable y un desayuno en Ihop Cuernavaca.

El registro fue para 100 mamás de todo Cuernavaca, quiénes desde las 9:00 horas de este 10 de mayo se dieron cita para compartir sus alimentos con la presidenta del DIF municipal, Luz María Zagal Guzmán y el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.

"En días anteriores salió la convocatoria para invitarlas, se llenó rápido y la convocatoria fue buena, dentro de lo que yo leía, había mamis que decían que no tenían quién les festejara, porque sus hijos no estaban, o estaban fuera o porqué ya estaban solas y eso a mí en lo particular nos da mucha alegría para que puedan convivir un rato y se la pasen bien", respondió Zagal Guzmán al ser cuestionada sobre las participantes del evento.

Agregó que esto no es lo único que se tiene preparado para las mamás, pues el DIF municipal también impartió talleres y capacitaciones de belleza, planchado de cejas y pestañas, para fortalecer la economía de las madres de familia y con ello tener libertad financiera.

"No solamente con la finalidad de que aprendan, sino para que ellas también puedan ser emprendedoras y que eso ayude a la economía de su casa y mejore su calidad de vida", dijo la presidenta.

Explicó que las mamás pueden acceder a este tipo de apoyos inscribiéndose en las redes sociales oficiales del DIF municipal, además serán gratuitas.

Por su parte, el alcalde de Cuernavaca reconoció a las madres trabajadoras del Ayuntamiento, a las cuales se les dio el día libre a las más de 300 mujeres que forman la planilla Municipal.

"Les deseo a las mamás un gran día; hijos, hijas, parejas, que les celebremos en este día que aún cuando pudieran desempeñar un trabajo remunerado lo que hacen desde la casa tiene un gran valor para la formación de la familia", concluyó el alcalde.