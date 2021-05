Desaíran candidatos foro "Por la seguridad de Cuernavaca" organizado por ciudadanos

Candidatas y candidatos a la presidencia municipal de Cuernavaca, desairaron el foro “Por la Seguridad en Cuernavaca”, organizado por ciudadanos, únicamente dos aspirantes acudieron para exponer alguna estrategia. Cristian Montero Montero, lamentó la falta de interés o desconocimiento de los otros 17 candidatos, a pesar de que Morelos es el primer lugar en feminicidios, y secuestros. Incluso cada seis horas matan a un ciudadano morelense, lo que pone en evidencia la falta de políticas públicas en el tema.

De acuerdo a la convocatoria que hizo el grupo de ciudadanos, fue que todos las candidatas y candidatos habrían confirmado para estar en el lugar, sin embargo, de último momento solo Graciela Reyes de Morelos Progresa y Carlos Martínez Cue de Redes Sociales Progresistas acudieron a la cita.

El coordinador del evento, Cristian Montero, consideró preocupante que los personajes que aspiran a administrar la ciudad no tengan la cortesía de ir a exponer sobre la estrategia de seguridad que habrían de implementar a partir de la confianza de la gente, especialmente por cuanto a la prevención del delito.

“Vemos tristeza que la gran mayoría de candidatos no está aquí, esto nos habla de una falta de interés en poder hermanar los esfuerzos de esta exigencia primordial que es la seguridad de los ciudadanos. Recordemos que Morelos es el primer lugar en feminicidios a nivel nacional, igual que en secuestros, es puntero en todos los delitos de alto impacto, y el primer generador de pobreza a nivel nacional”.

Y todo esto, agregó ante la ausencia de verdaderas políticas públicas en materia de seguridad; hoy prevalece, dijo el temor de la gente porque ya no hay paz, sobre todo cuando la estadística de violencia muestra que matan a un morelense cada seis horas, por lo tanto, no existe seguridad en el estado, que a pesar del mando coordinado no existen resultados.

A los pocos asistentes que acudieron al foro, les dijo que la mayor falla a los ciudadanos por parte de la administración estatal ha sido en el tema de la seguridad, y debido a la impunidad y complicad que existe entre los diferentes niveles de gobierno, homicidios, ladrones y delincuentes de alto impacto están en las calles.

“La gente de esta administración el almirante José Ortiz Guarneros y el gobernador ya deberían ser sujetos a proceso, hay un estado destrozado, sumido en la pobreza y el terror, ya no hay espacios públicos, y ya nadie quiere venir a invertir en la entidad, Morelos es catalogado como la segunda entidad más corrupta a nivel nacional”.

Consideró que los candidatos a la presidencia municipal no acudieron a la convocatoria porque o no tienen una estrategia para la seguridad o tienen temor a las políticas de la administración estatal que está sumida en la corrupción.

Desaíran candidatos foro "Por la seguridad de Cuernavaca" organizado por ciudadanos / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

