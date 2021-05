Sin condiciones concretas para abatir violencia, no firmaré el convenio de Mando Coordinado: Urióstegui

El candidato a la alcaldía de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, puntualizó que si no hay condiciones concretas para abatir la inseguridad que padece Cuernavaca, la administración que encabeza desde enero del 2022, no firmará el convenio de Mando Coordinado con Gobierno del Estado el cual termina el próximo 31 de diciembre de este año.

Al presentar sus propuestas ante comerciantes del Centro Histórico, el candidato a la alcaldía de Cuernavaca, dejó en claro que el tema de la seguridad es una exigencia prioritaria de la gente en la ciudad, ante lo cual, si no hay condiciones concretas para abatir la ola de violencia que padece Cuernavaca, la administración que encabece, no firmará el convenio de Mando Coordinado. Los comerciantes invitaron al candidato a presentar sus propuestas de campaña en pro del municipio y en donde coincidieron que uno de los peores problemas que padece la ciudad es la inseguridad.

"Porque los convenios modelo no nos sirven, no es lo mismo lo que sucede en Tlalnepantla, Tepoztlán o Cuernavaca que en Amacuzac, Jojutla o Tlaquiltenango. Por eso requerimos acciones específicas y si no nos la garantizan, no lo firmaremos", acotó.

El abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Social Demócrata (PSD), escuchó las demandas y carencias de los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, entre las que se encuentran principalmente la inseguridad, falta de fomento al turismo y desarrollo económico, así como desabasto de agua potable, servicio de recolección de basura y fallas en el drenaje.

Luego de escuchar las propuestas de Urióstegui, los comerciantes mostraron su apoyo y respaldo al candidato común del PAN y PSD, por lo que pusieron a su disposición más de cuarenta cámaras privadas con las que cuentan, las cuales adquirieron con recursos propios.

"Hemos hablado del uso de tecnología como drones y cámaras de video y me parece excelente el ofrecimiento de ustedes de las cámaras de video vigilancia, porque con la interconectividad con el sistema de Seguridad Pública se logrará dar una mayor cobertura; y por supuesto con ello, lograr la inhibición de algunos delitos", destacó.