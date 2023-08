Desabasto de medicamentos pega al Hospital del Niño Morelense

La falta de medicamentos impide que pacientes del Hospital del Niño Morelense surtan sus recetas médicas. Un ejemplo de la situación es la señora Elvia Yanet Rodríguez Cardozo quien no consigue el tratamiento para su hija, porque adquirirlo por otros medios resulta muy costoso y la institución sólo le sugirió acudir a algún centro para obtenerlo.

“El hospital del niño no tiene medicamento, mi hija tuvo cita apenas, le mandan ocho medicamentos, más otros dos, son 10 y ni uno me lo dieron, y me dicen que vaya al centro de salud a hacer trámites, y ver si ya tienen uno… Mi hija convulsiona mucho, y ella debe de tomar diario medicamentos, en la mañana y en la noche y no se los han dado, nos dirigimos a la dirección, pero no nos hacen caso”, explicó.

Cada receta le cuesta entre dos mil 500 y tres mil pesos, y es el segundo mes continuo que no puede cubrir la receta, sin tener que comprar por otros medios. El padecimiento de su hija es delicado y le provoca convulsiones por la ausencia de neuronas en el hemisferio izquierdo del cerebro.

"Se lo diagnosticaron a los tres años y medio porque ella ha convulsionado desde el tercer día de nacida, pero no le daban ningún diagnóstico hasta los tres años y medio, le dijeron que no iba a hablar ni caminar, pero aquí está y va a cumplir ocho años, camina, habla y va a la escuela, va a la primaria", contó.

A pesar de presentar su solicitud para recibir los fármacos en tiempo y forma, la dirección del Hospital no da una respuesta. Al tratarse de medicamentos controlados es necesario que el nosocomio y las autoridades hagan lo propio por las familias.

En el 2020 el Hospital del Niño sufrió un desabasto que retrasó las quimioterapias de menores; el problema se extendió a nivel nacional y afectó a más de 100 infantes que sufrían cáncer en Morelos.