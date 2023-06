Desabasto de medicinas no pone en riesgo a pacientes: Salud

Los Servicios de Salud de Morelos (SSM), confirmaron que el desabasto de medicamentos psiquiátricos a nivel nacional ha llegado a afectar el estado de Morelos, sin embargo, en hospitales en donde se han quedado sin algunos de ellos, se han sustituido por otros que cumplen la misma función, de tal manera que los pacientes no han dejado de recibir su tratamiento.

“Tenemos mucho medicamento de salud mental, por ejemplo, en donde una farmaceútica tuvo observaciones de la Cofepris, no teníamos ciertos medicamentos psiquiátricos, no es una situación crítica porque tenemos con que suplirlos, entonces los psiquiatras saben muy bien de la situación, y les dan otro, no es algo que ponga en riesgo a la población”, informó el director de los SSM, Héctor Barón Olivares.

El alopelidol y el litio, al ser los de mayor demanda son de los que han escaseado, estos son prescritos en pacientes con esquizofrenia, aclaró Barón Olivares.

En el resto de los medicamentos el abasto alcanza el 90%, y esto se debe a que Morelos no está bajo el esquema de “compra consolidada” que impuso el Instituto Nacional del Bienestar (Insabi), el cual está por desaparecer.

“Tenemos una compra integral, en hospitales estamos en el 90%, y 92% en material de curación; en el primer nivel de atención como centros de salud y algunas unidades de especialidades médicas, estamos en el 87% en medicamentos, y 90% en material de curación”.

Únicamente a finales de cada mes es cuando en las clínicas pudiera escasear el abasto de medicamentos, ya que la distribución inicia en los primeros días. Con el arranque de la temporada de lluvias aumentará la demanda de antibióticos, sobre todo porque se llegan a “empalmar” con las enfermedades diarreicas, estos son amoxicilina, ceftriaxona, ampicilina que “están en tránsito”.