Deja Covid-19 sin trabajo a meseros

Por lo menos 40 por ciento de los aproximadamente ocho mil meseros que se desempeñaban en negocios establecidos en el estado habrían perdido su empleo, señalaron algunos de los trabajadores del ramo, quienes indicaron que, los que por fortuna aún conservan su trabajo, han visto disminuidos considerablemente sus ingresos, pues las propinas también han venido a menos de manera importante.

De acuerdo con estimaciones de la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) en la entidad, sólo entre los negocios debidamente establecidos se habrían estado desempeñando hasta antes de la pandemia unos 8 mil meseros, de los cuales a la fecha 3 mil 200 aproximadamente habrían perdido su empleo, ya sea porque los restaurantes cerraron o porque estos se vieron en la necesidad de reducir su plantilla laboral.

Sin embargo, considera, este número sería mucho mayor, pues trabajadores que se desempeñan como meseros en negocios no establecidos o que no tienen registrada toda su plantilla laboral, como son bares, botaneras y otros donde se vende comida o antojitos, por igual perdieron su trabajo, por lo que la cifra de desempleados sólo de este sector es alarmante.

Al respecto, algunos de los afectados por la crisis, como Clemente, quien por años se desempeñó en un bar "botanera" de la zona sur del estado, y Felipe "N", quien laboraba en otra botanera de Jiutepec, coincidieron en señalar que han tenido que ver qué otra cosa hacer para poder mantener a sus familias porque se quedaron sin empleo, pues sus patrones, no pueden reabrir sus negocios y al no tener un empleo formal, no tienen ninguna prestación ni protección social.

Otros menos desafortunados como Andrés y María Elvira, reconocen el esfuerzo de sus patrones dueños de un pequeño restaurante, quienes para no dejar desprotegidos a sus seis meseros, pero ante la falta de recursos suficientes, "los rolan" y unos trabajan tres o cuatro días a la semana, y posteriormente lo hacen los otros, contando además que también les dan dotaciones de comida para sus familias







