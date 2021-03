De la cocina familiar a empresaria exitosa de la industria gastronómica

El amor a su abuela materna, Juana Brito, y el amor que ésta le enseñó por la cocina, por la gastronomía al preparar los alimentos en el Rancho, donde a diario se elaboraban los alimentos con los productos frescos del campo, además de que eran productores de queso y leche, dio como resultado que ella, Griselda Hurtado Calderón, hoy presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Morelos, llegara a Morelos hace 32 años y fundara el primero de sus tres negocios de comida.

La hoy exitosa mujer de empresa que se ha sabido sobreponer a la adversidad provocada por la pandemia, recuerda que, desde muy pequeña antes de los cinco años, ya estaba con su abuela en la cocina, viendo cómo se preparaba el nixtamal, como se hacían las tortillas y como con lo que se cosechaba del campo se iban preparando los alimentos, donde además reitera se producían quesos y se ordeñaban las vacas para obtener la leche a procesar.

Pero aproximadamente tres años después, a los ocho años, llega con su familia a Morelos, y más tarde en el año 2008 inició su primer negocio "Iguanas Grill” en el centro de Cuernavaca, la empresaria recuerda sobre este inicio que " un día tenía algo de dinero ahorrado y me pregunté a mí misma que quería hacer”, porque no quería que nadie la mandara, siendo entonces cuando decidió "hacer lo que sabía hacer, cocinar".

Fue así como inició en su primer restaurante con unos menús muy económicos, como era un desayuno de 25 pesos y la comida corrida a 35 pesos, resaltando que se trataba precisamente de menús de lo que ella sabía hacer muy bien, por la enseñanza llena de amor de su abuela, al haber sido su única nieta, como era la comida casera, lo que hasta la fecha le ha dado muy buenos resultado.

Hoy son ya trece años en la industria gastronómica, pero no por ello deja de manifestar que una de sus mayores satisfacciones es poder retribuirle a Morelos, “parte de lo mucho que me ha dado por medio de mi trabajo”, apoyando a los artistas, a los artesanos morelenses de Cuentepec y también de San Agustín Huapan Guerrero a comercializar sus artesanías principalmente de barro.

A este respecto explica que por medio de amistades y conocidos que tiene en tiendas artesanales de la Ciudad de México y en lugares como Zipolite, ayuda a que las artesanías de los artistas locales sean conocidas y que no sean malbaratadas, pero además por igual promueve sus artesanías en sus tres negocios, todos ellos localizados en el centro de Cuernavaca, a pesar de la dificultad de la pandemia, que ha provocado cambios y severas afectaciones, sin embargo, Griselda Hurtado, muestra y demuestra una vez más su determinación por seguir adelante, uniendo esfuerzos para la adversidad, con o sin el apoyo oficial.

Es por ello que ante panorama complicado que hoy vivimos y al conmemorarse este lunes el "Día Internacional de la Mujer", les expresa: "Les quiero decir que lo más importante es que ellas crean en ellas mismas y que no permitan que nadie les diga que no se pueden lograr sus sueños, y en igualdad, ojala en unos años más seamos todos iguales, que haya igualdad entre hombres y mujeres, que ya no haya machismo, discriminación, feminicidios, porque la mujer y el hombre somos exactamente lo mismo, somos iguales, solo hay que respetarnos".