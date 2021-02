Credibilidad de las autoridades por el suelo

Estamos en un callejón sin salida, mientras las autoridades no se decidan a realizar proyectos reales y que se vean los resultados, seguiremos con los cuentos y novelas que todos estamos viviendo, o sea, que nos digan que nos van a ayudar pero nunca llega esa ayuda, es muy triste decirlo pero desgraciadamente la credibilidad en las autoridades está en suelo, acusó el Presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos Pro Centro Histórico de Cuernavaca, Eduardo Peimbert Ortíz, ante la manifestación y bloqueo de antorchistas, este jueves, de quienes dijo, seguramente no reciben respuesta a sus demandas y por ello lo reclaman, pero a nosotros nos provocan que las pocas ventas que pudiera haber se desplomen.

Todo sigue igual, se sigue agudizando la crisis económica; la falta de ventas, del circulante, por la pandemia, lamentablemente vemos que a corto plazo hay pocas posibilidades de una reactivación, porque no se han instrumentado los proyectos, que han anunciado las autoridades para estimular a los empresarios, a los pequeños comerciantes, dándoles los apoyos que requiere, dijo el representante de los comerciantes del centro de la ciudad.

Señaló que "Lamentablemente estamos viviendo una crisis que crece y crece cada día más; hay diferentes grupos sociales sin respuesta, eso es parte del mismo problema, quisiéramos que aumentará la credibilidad en las autoridades, quisiéramos ver que todos los anuncios que hacen se volvieran realidad, que dejáramos de estar viviendo de ilusiones, pensando que algún día van a ser reales las promesas que hace el municipio, el estado y el gobierno federal, porque realmente la única buena intención que vimos fue la del IMSS, que cuando otorgó créditos lo hizo en menos de una semana".

Pero fuera de eso, agregó " vemos que no hay un estímulo real a la población, por ejemplo, suben los salarios mínimos pero no hay congruencia en ese aumento, pensamos que el aumento de salarios debe ir acompañado de una reactivación del mercado, de otra forma se convierte en inflación en alza de precios como ha ocurrido, pero ahora en este momento no nos atrevemos nosotros a aumentar los precios porque así menos vendemos", bajo estas circunstancias es que reiteró que los bloqueos en el centro de la ciudad son una rutina, que provocan que las escasas venta que pudieran tener queden en cero, aumentando las condiciones que casi tienen en las miseria a los comerciantes, por lo que destacó, "estamos esperando a ver si ahora en las campañas, los políticos que acostumbran prometer tanto se deciden, en lugar de invitar a mítines, a emplear los recursos que les van a dar las autoridades electorales en ayudar realmente a la población".

Restauranteros también resultan afectados con los bloqueos en el centro histórico

La presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) delegación Morelos, Griselda Hurtado Calderón, dijo que esta es una problemática de cada día, cuando no son los antorchistas, son los maestros o los trabajadores del Ayuntamiento los que protestan, pero hay que entender que tienen sus propios problemas y desgraciadamente las instituciones no atienden sus peticiones.

Reiteró que para los restauranteros si es muy complicado el tema, pues dijo "ya que seguimos en semáforo naranja con un aforo del 50 por ciento que se reduce a un 15 por ciento de ese 50; es muy grave la situación y lo que pasa con las manifestaciones", por ello se pronunció por el diálogo entre manifestantes y autoridades, para que lleguen a acuerdos y que no haya más bloqueos, "porque en estos momentos todos tenemos que poner de nuestra parte tanto el gobierno como la ciudadanía, o los diferentes grupos sociales afectados que viene a manifestarse, que haya un diálogo", reitero.

