Preparan denuncias contra administración de Cuauhtémoc Blanco

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado informó que dieron inicio con dos acciones legales por la vía penal y administrativa contra quienes resulten responsables por el mal manejo de contratos de obras públicas durante la administración 2016-2018, la cual fue encabezada por al actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Las denuncias corresponden a obras públicas las cuales no fueron liquidadas. En un primer momento se manejaron como “donación”, sin embargo, no hubo tal y se quedó el adeudo.

Consecuencia de ello, se inició el juicio administrativo TJA/3AS/366/2016 promovido por el corporativo Constructor de Morelos S.A de C.V. y el Tribunal de Justicia Administrativa determinó que la actual administración le corresponde liquidar lo solicitado.

El edil indicó que se trata de obra pública de pavimentación, y que los expedientes no cumplen con las formalidades, los cuales posteriormente se celebró un convenio para pagarlas.

"El hecho de haberse recibido una obra que aparentemente no fue pagada, si fue donada o no es otro tema de fondo, pero nos toca a nosotros cumplir con una sentencia que fue declarada firme y que no admite recursos y que se ha venido pagando de manera parcial desde la administración pasada", explicó el edil.

Señaló que estas acciones legales recaerán, de ser el caso, en los funcionarios que aprobaron obras públicas sin haber cumplido con las formalidades de la contratación, de la licitación de la obra y de la presupuestación.

Asimismo, indicó que estas resoluciones judiciales que tuvieron que cubrir, y las cuales no fueron propiciadas en la administración, mermaron las arcas municipales.

Refirió que hasta el momento, el Tribunal de Justicia Administrativa requiere un pago de más de 21 millones de pesos, mencionó que originalmente el monto era de 39 millones de pesos, sin embargo, se pagaron alrededor de 17 millones de pesos entre la administración anterior encabezada por Antonio Villalobos y la actual.

"Todas las resoluciones judiciales que hemos tenido que pagar, no fueron propiciadas en nuestra administración, son consecuencia de juicios perdidos en administraciones pasadas, que ya no admiten recurso y tenemos que cumplir bajo la pena de la destitución", explicó Urióstegui Salgado.

El alcalde mencionó que será el Ministerio Público y la Contraloría quiénes finquen responsabilidades.