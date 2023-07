De vergüenza las declaraciones del Gobernador: Hugo Eric

Como una "vergüenza" calificó el líder del Partido Encuentro Solidario (PES), Hugo Eric Flores Cervantes, las declaraciones del gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien públicamente le "cantó un tiro" al diputado local por Nueva Alianza Agustín Alonso Gutiérrez.

En un nuevo capítulo en el cual enfrenta a estos dos personajes de la vida pública en el estado de Morelos, Flores Cervantes lamentó la actitud del gobernador a quien acusó de no saber hacer política.

Local Cuauhtémoc Blanco, principal generador de violencia en Morelos: Hugo Eric Flores

"Una vergüenza las declaraciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco, una vez más, no solamente por su desfachatez y cinismo, sino sobre todo porque no sabe hacer política, no sabe generar condiciones", expresó Flores Bustamante en entrevista con medios de comunicación.

El pasado viernes 8 de julio, tras concluir un evento en el municipio de Jonacatepec, donde supervisó el avance de la obra de rehabilitación del agua potable, Blanco Bravo arremetió contra el legislador a quien acusó de no dejar hablar a los miembros de su gabinete durante las comparecencias que sostuvieron el encargado de despacho de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) Jaime Juárez y el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) Eduardo Galaz Chacón.

Blanco Bravo calificó de "mamarracho" al diputado local y manifestó que si se organiza "hay tiro" y retó a un "tirito" box de "cuates" a Agustín Alonso.

Ante esto, respondió Hugo Eric, quien manifestó que "desde la tribuna del Partido Encuentro Solidario (PES) le preguntamos, ¿va a seguir agrediendo? ¿va a seguir siendo usted el máximo generador de violencia en Morelos? Porque si lo va a seguir siendo, solo queda algo, que todos nos pongamos en contra porque no puede seguir gobernando con esos comentarios", indicó.

El líder del PES recriminó al mandatario estatal el no aportar nada importante para las y los morelenses en casi cinco años de Gobierno.

"Dice trabajar para el pueblo, que nos demuestre una sola cosa que haya hecho por el pueblo de Morelos, por la gente de este estado, una, con una me conformo", mencionó.

Por último, llamó al Gobernador a dejar de lado este tipo de declaraciones que únicamente generan un clima de violencia en la entidad.