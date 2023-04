Cuernavaca mantiene en la mira a casas de gestoría vehicular

Hasta el momento no hay casas de gestoría de permisos vehiculares clausuradas, sin embargo, aún afinan los últimos detalles para supervisar estos establecimientos, informó Carlos de la Rosa Segura, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Este tipo de gestorías que expiden permisos, placas o licencias para conducir, no tienen autorización para expedir documentos, por lo que sus prácticas son hechas de manera ilegal.

"No vienen de una autoridad que tenga la competencia para emitir licencias, placas, permisos y demás; estaremos turnando la verificación de todos aquellos establecimiento donde se manejan este tipo de gestorías... Estaremos revisando la licencia de función para ver en qué clase de giro están operando", explicó el secretario.

Cabe mencionar, que sólo se verificarán los giros de las licencias con las que cuentan estos establecimientos, sin embargo, si algún establecimiento es atrapado en flagrancia, podría ser clausurado.

Carlos de la Rosa reiteró que este operativo no se trata de una cacería contra las casas gestoras, "solo es regular una actividad que no está permitida para los particulares y que solo es la autoridad que es competente de emitir placas, licencias y permisos, no obstante que dicen que no hay criterios que establecen la libre circulación debe ser viable... Siempre y cuando sea emitido por una autoridad competente, no es viable que una papelería emita una placa o licencia", explicó.