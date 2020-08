Cuauhtémoc Blanco se mantiene como uno de los gobernadores peor evaluados

Debido a que Cuauhtémoc Blanco Bravo se mantiene como uno de los gobernadores peor evaluados en diferentes encuestas, dirigentes de partidos y diputados locales recomendaron como primer punto generar mayor coordinación con los otros poderes del estado.

De acuerdo con el Ranking de Gobernadores de México, realizado por la Consulta Mitofsky con fecha julio de 2020, se reveló que el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, es el gobernador peor evaluado. El mandatario estatal de Encuentro Social obtuvo la calificación más baja al alcanzar sólo el 17.3 de aceptación a su gobierno, que lo mantienen desde el inicio de su gestión en el fondo de la tabla de posiciones, como se dice en el futbol.

Ante ello, Jessica Ortega de la Cruz, coordinadora nacional de mujeres de Movimiento Ciudadano, manifestó se necesita que el gobernador estatal promueva un ejercicio coordinado tanto entre partidos políticos como el propio Congreso de Morelos, con el objetivo de generar un trabajo coordinado para sacar adelante al estado, en especial, frente a la emergencia sanitaria de Covid-19.

“Necesita un trabajo coordinado y no estar bajo las instrucciones de nadie, impulsando cómo fortalecer a la ciudadanía porque viene apenas lo más difícil después de la pandemia”, aseveró.

De igual forma, aconsejó al jefe del Ejecutivo estatal fortalecer todos los rubros que están enfocados a procurar el tema de violencia hacia las mujeres, garantizando que en Morelos existan acciones afirmativas a favor de las mujeres, así como en el tema de salud y reactivación económica.

Según datos del Ranking de Gobernadores de México, Blanco Bravo se mantiene desde hace seis meses en el último lugar, llegando a obtener sólo el 6.7 por ciento de aceptación de su gestión, colocándolo en el lugar 32.

Por su lado, el diputado independiente, José Casas González, expresó que al no poner los mejores perfiles en sus cargos, y no tener a la persona con la mejor experiencia para sacar adelante al estado, podría traducirse en decir, que el gobernado Cuauhtémoc Blanco no cumplió con su promesa de campaña y sí le falló a Morelos.

Por lo anterior, conminó al militante pesista a risar su gabinete, y en su caso, integrarlo con gente con experiencia pero sobre todo, morelenses, “por qué tiene que exportar talentos de otros estados, cuando en Morelos hay morelenses muy valiosos”.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, apuntó que para obtener el aval y respaldo de la ciudadanía que votó por cada uno de los servidores públicos hoy en funciones, se requiere un trabajo en conjunto, no sólo de los poderes del estado sino también incluyendo a la sociedad civil.

A esta declaración se unió Adrián Rivera Pérez, analista político y expresidente municipal panista, manifestó la necesidad de que el Poder Ejecutivo pueda crear una verdadera sinergia entre los diferentes sectores que integran la sociedad en Morelos, como es el caso de empresarios, con el fin de generar estrategias que beneficien al estado.

Matías Nazario Morales, exdiputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó lo que requiere Morelos para que las cosas cambien positivamente es en primer lugar, apegarse a un plan de gobierno que se hizo con las prioridades que la misma entidad tiene, como es el rubro de la economía, específicamente cómo incentivar a los empresarios para que vengan a Morelos a instalarse, que a su vez se traducirá en generación de empleos, “porque lo primero que van a pedir es la seguridad física de sus propiedades; se necesita un cuerpo de seguridad confiable y que no esté en boca de los ciudadanos que tiene vínculos con grupos criminales”.

Asimismo, subrayó que el gobierno estatal debe enfocarse en el campo morelense y mantener una relación política tanto con el Poder Ejecutivo como Legislativo, buscando en conjunto soluciones para Morelos, “en esa medida se irá acrecentando la medida del gobernador en el arte de la gobernabilidad y no estar pensando en cómo discuten y se dividen con los diputados o magistrados”.

Cristina Balderas Aragón, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), resaltó que el mandatario estatal necesita efectuar un análisis de lo que ha dejado de hacer, con base en su mismo plan de trabajo presentado durante su campaña y sino funciona que de el giro de 360 grados, “ese tipo de operaciones se afinen, no hacer oídos sordos porque la sociedad requiere de ser atendida y para eso están al frente”.

