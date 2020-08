Cuauhtémoc Blanco, el peor gobernador de Morelos: Jorge Meade

Luego de ser mencionado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo como uno de los personajes que han dañado a Morelos el ex candidato a gobernador, Jorge Meade Ocaranza, mejor le recomendó al mandatario que se ponga a trabajar porque no beneficia al estado que está clasificado durante todo el año como el peor gobernador del país y eso no ayuda a los morelenses.