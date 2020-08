Otra vez se acabó el dinero en la UAEM

A unos días de realizarse el examen de admisión para el ciclo escolar 2020-2021 en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el rector Gustavo Urquiza Beltrán reconoció que pese a los esfuerzos que se han realizado en materia de austeridad y disminución de sueldos a funcionarios universitarios, la crisis financiera persiste, lo que traerá consigo otro recorte salarial y destinar lo menos posible al gasto corriente con el fin de poder hacer frente a los compromisos anuales que tiene que ver con el pago de aguinaldo para casi seis empleados.

A diferencia del cierre del año fiscal 2019, en el que la UAEM solicitó un rescate al gobierno estatal y federal por el orden de los 390 millones de pesos para el pago de sueldo, seguro social, Infonavit y aguinaldo de sus trabajadores, este año, el estimado es que se requiere es 260 millones de pesos, dijo Urquiza Beltrán a este medio el pasado mes de junio.

"Ya tenemos un cálculo, son alrededor de 260 millones de pesos que esperemos poder estar gestionando ante el gobierno federal y estatal, amarrándonos el cinturón tendremos recurso para el salario hasta diciembre, pero no para el pago de aguinaldos y prestaciones", explicaba.

La reducción del déficit financiero para este año fue gracias al incremento de 30 millones de pesos en el presupuesto anual, y al ahorro que se ha tenido durante los últimos años en que ha estado al frente Gustavo Urquiza Beltrán.

“El problema de la universidad en cuanto al déficit financiero es estructural, ya se le ha planteado a la Secretaría de Educación Pública, no somos la única universidad en el país con este tipo de problemas; se incrementó la matrícula pero el presupuesto no, además de prestaciones no reconocidas y el único camino es hacer convenios y ahorrar”, expresó el rector durante un acto público el pasado fin de semana cuando acordó con el Sapac se les garantice el suministro de agua aún con la precaria situación económica.

En los últimos años, la máxima casa de estudios pasó de 21 mil estudiantes a 43 mil, además de asumir prestaciones no reconocidas como aguinaldo de 90 días; el déficit recibido al arribo de Urquiza fue de más de mil 600 millones de pesos, tras la salida de Alejandro Vera Jiménez en 2017, hoy señalado por el presunto desvío de millones de pesos a través del programa federal Cruzada Nacional Contra el Hambre.

“El plan de ahorro que tenemos no solo es en el agua, también en el ahorro de energía, equipos eléctricos, ya no hay viáticos, tampoco compra de autos al igual que el año pasado; se acordó la disminución del 10 por ciento en el salario de los trabajadores y para éste se les propondrá otra disminución de otro diez por ciento”, añadió.

En el año 2013 la UAEM obtuvo su autonomía financiera, logrando que cada año el Congreso del estado le otorgara el 2.5 por ciento del presupuesto estatal el cual también ha resultado insuficiente; para el 2014 se aprobó un presupuesto de 480 millones de pesos, seis años después llegó a poco más de 700 millones de pesos.

Vera Jiménez también heredó un adeudo en las cuotas del IMSS en 2017 que sumadas a las que se dejaron de pagar en 2019 alcanzó los 500 millones de pesos.

“Siempre es lo mismo con la gente de la UAEM”, expresó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, meses antes de concluir el 2019 al ser cuestionado si le otorgaría el rescate financiero, pues al final, el gobierno local designó 195 millones de pesos y otro tanto la autoridad federal.

En la actualidad, la UAEM se ubica en el ranking de las menores universidades del país hecho por el International Colleges & Universites, en el lugar 30 de 100, tan solo por debajo de la Universidad Tec Milenio, y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y por arriba de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y la Universidad Popular Autónoma de Puebla.