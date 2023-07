Cuauhtémoc Blanco desatiende mesas de seguridad

El Gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo se ausentó en 310 de 345 Mesas para la Construcción de la Paz y Seguridad, es decir, faltó al 90 por ciento de estos trabajos en el periodo del 16 de julio 2019 al 30 de diciembre del 2022. Así lo reveló el más reciente trabajo del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas.

Para Roberto Salinas (director general del centro) esta ausencia es un claro ejemplo de la falta de interés sobre el tema de seguridad y el combate de delitos.

“Estos datos y lo que estamos viendo es que el gobernador de Morelos prácticamente no participa en ellas y pues creemos que es un reflejo de lo que hemos visto durante estos años de gobierno con poca asistencia, poca partición, pocos conocimientos de estos temas, esto es una muestra y un ejemplo de lo que sucede en el estado y la atención que se tiene a este tema dado que el índice delictivo ha crecido en los últimos meses”, expuso Roberto en entrevista para El Sol de Cuernavaca.

Te puede interesar: Delitos cuestan a Morelos cinco mil millones de pesos

El estudio reveló que en año y medio se realizaron más de 345 mesas, de las cuales 77 fueron presenciales y 268 de manera virtual. En el caso de Morelos de lunes a miércoles se realizan de manera virtual y presencial los días jueves.

El comandante en turno de la región militar es el segundo con menor asistencia con el 69 por ciento de participación, seguido de Uriel Carmona, fiscal de justicia quien estuvo presente en el 77 por ciento de estos trabajos.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Pero el mandatario estatal está lejos con apenas un 10 por ciento de asistencias, sólo asistió a una virtual implementada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del (SSC) del Gobierno de México.

“Morelos ya está muy cansado y muy lastimado de este tema y no vemos que pueda cambiar y que se tenga realmente una estrategia o por lo menos no la conocemos, no sabemos cuál es y los resultados creo que los estamos padeciendo todos”, agregó Roberto Salinas.

Actualmente Morelos se encuentra en los primeros lugares en delitos como homicidio doloso, feminicidio y robo de vehículo.