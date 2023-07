Morelos está en llamas: Enrique de la Madrid

En su visita a Cuernavaca, el aspirante presidencial Enrique de la Madrid lamentó que Morelos se está deteriorando y se encuentra en llamas, donde la principal preocupación del 77% de la población es la inseguridad y donde diariamente ocurren homicidios.

De gira en Cuernavaca, Enrique de la Madrid sostuvo un encuentro con integrantes del Frente Amplio por México Capítulo Morelos en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde recordó que desde su niñez Morelos ha sido un estado cercano, porque desde niño lo visitaba ya que en la zona oriente su padre tenía una casa.

Recordó que, en su juventud, cuando visitaba el estado se trasladaba desde Cuautla a Cuernavaca para visitar los lugares de moda de aquella época, sin embargo, es algo que ya no se atreve hacer la mayoría de los ciudadanos, por el tema de inseguridad.

“Para mí este lugar es muy cercano y también veo con tristeza como se ha venido deteriorando”, resaltó.

Enrique de la Madrid indicó que no se tiene que aceptar que en Morelos el 77% de los ciudadanos su principal preocupación es la inseguridad: ”No tenemos que aceptar, si no tenemos seguridad también se van las inversiones y si se van las inversiones también se van los empleos, no tenemos que aceptarlo porque no es normal”.

Refirió que México y Morelos se encuentran en llamas, se están cayendo a pedazos, diariamente ocurren homicidios, como en el municipio de Cuautla.

Enrique de la Madrid indicó que lo normal es un México de oportunidades, por lo que está enfocando y cree que es posible con el Frente Amplio por México.

Finalmente, solicitó apoyo para alcanzar las 150 mil firmas ciudadanas que debe reunir para continuar en el proceso de selección del candidato presidencial del Frente Amplio por México, integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y el PRI.









