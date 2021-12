Cruz Roja pide moderación en cenas decembrinas

En esta temporada de fin de año, lo que también aumenta son las emergencias relacionadas con la cena de Navidad y Año Nuevo, pues la Cruz Roja llega atender hasta un 50 por ciento más de pacientes que se excedieron o que suspendieron su medicamento y hasta quienes ingirieron alimentos que no debían.

Y es que la mayor parte de las cenas tienen un alto contenido de carbohidratos, algunos ligados a un elevado número de azúcares que generan un desequilibrio de calorías que se recomiendan, así que Claudia Betancourt Díaz, coordinadora estatal del área de servicios médicos de la Cruz Roja en Morelos recomendó a los ciudadanos moderarse.

“Recomendamos no hacer más comidas de las debidas con este tipo de menús, pero también a no saltarnos las comidas porque es muy común que, por querer cenar bien en la noche no comemos o desayunamos para comer de una manera basta o de una forma para disfrutar al cien por ciento todos los platillos”, destacó.

Aquellos que tienen algún padecimiento crónico degenerativo como diabéticos, hipertensos e incluso los paciente renales, deben seguir al pie de la letra su dieta, ya que en esta época es muy común que la rompan y en exceso esto puede traer graves consecuencias.

“Sobre todo aquellos pacientes diabéticos que tienen una dieta más estricta y pues tenemos a veces cuadros de descompensación en su propia diabetes por este tipo de situaciones. E incluso nos encontramos a pacientes que evitan tomar sus medicamentos para poder consumir alcohol durante la cenas y esto genera posteriormente efectos secundarios”, comentó la doctora.

Pero existe quienes ya comenzaron a romper las dietas desde las posadas o las cenas de fin de año y entonces llegan al punto en que, durante la cena de navidad o Año Nuevo, sus niveles se exceden y presentan malestares.

“Lo mejor es preguntarle a su médico tratante si los medicamentos que toman puede suspenderse, si tiene algún efecto secundario con el alcohol, si el paciente puede consumir alcohol y cuánto tiempo antes, aunque debe ser el médico quien lo indique”, dijo Claudia.

“Los que tienen algún problema con la vesícula biliar también llegan a tener complicaciones; habrá quienes empiezan solo con un dolor o vomito incluso, alteración en la coloración de nuestra piel y generación de piedritas por consumo de refrescos, ya que disminuyen el consumo de agua”, aseveró la coordinadora.

En este sentido, hizo un llamado a los ciudadanos a disfrutar estas fiestas decembrina pero con responsabilidad.

Lo más común que Cruz Roja Mexicana en Morelos atiende en estas fechas son las descompensaciones de personas con diabetes e hipertensión, con subidas extremas de azúcar y de la presión





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca