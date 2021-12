Más del 90 por ciento de internados no estaban vacunados

Nueve de cada 10 personas que terminan en el hospital por Covid-19 no habían recibido la vacuna contra el virus. Además, es un porcentaje similar de quienes pierden la vida, sumado a otros factores -como edad y comorbilidades- lo que origina complicaciones, dijo el responsable de la Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud del estado, Daniel Madrid González; detalló que el 4.4 por ciento de los hospitalizados tenían esquemas completos de inmunización.

“Son pacientes no vacunados, es decir, alrededor del 95 por ciento no tenían la vacuna, que son los que terminan hospitalizados, lo que significa que el objetivo de la vacunación se cumple al no tener un gran número de personas en hospitales”.

A 10 meses de haber comenzado el Programa Nacional de Vacunación en la entidad, cada vez son menos las personas que llegan a complicarse, en su gran mayoría cursan con síntomas leves a moderados desde el resguardo domiciliario, lo que ha permitido alcanzar niveles más bajos de hospitalización por debajo del 5 por ciento, teniendo en cuenta que para enero de 2021 el porcentaje superaba el 50.

Precisó que si esto ha ocurrido tiene que ver en gran medida a la inmunización de la población vía vacunas, siendo aún los adultos mayores los más propensos a agravarse, aunque en la tabla de casos positivos también hay personas sanas.

En cuestión de muertes “es mucho menor si hablamos de que el 95 por ciento de los pacientes que se hospitalizan no tiene vacunas, y alrededor de un 4.4 por ciento de los pacientes que tenían el esquema de vacunación completa terminan en nuestras unidades hospitalarias, un menor número se complica”.

Dijo que este porcentaje de los positivos ya con vacuna no son exclusivos de un biológico, pues se ha encontrado que la marca de una vacuna no es un factor determinante para que una persona no se infecte una vez teniendo el esquema completo.

Los que en su mayoría se complican tienen otras enfermedades como cáncer, hipertensión, obesidad, VIH, pues si bien la vacuna no garantiza de mantenerse exento de reinfección o de morir, sí disminuye las complicaciones.

Recordó que es indispensable usar los medios sanitarios como el cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, fundamental que se apliquen las dosis correspondientes si es que todavía no la reciben por alguna razón, o acudir el módulo correspondiente.





